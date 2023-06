Gault&Millau lance le premier guide des vins belges

35.000 bouteilles par an

Depuis quelques mois, le domaine expérimente pour la première fois une nouvelle forme de maturation à l'aide de grandes jarres en argile cuite, de couleur terre cuite pastel. "Nous avons rempli les amphores de Lemberger et de Chardonnay. À l'intérieur des jarres, il se produit alors un échange entre l'oxygène et le vin. Comme dans un tonneau en bois, mais sans les arômes relâchés par le bois. On obtient un vin mûr, mais plus pur", explique le vigneron.