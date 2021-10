Les 200 vins d'Eva Vleugels, sommelière du Titulus Anvers

Le bar à vins: Titulus Anvers

CARTE Plus de 200 vins naturels, du cidre et du saké. Un tableau noir propose une vingtaine de suggestions au verre: d’un mâcon-villages à un vin jaune, en passant par un vin orange de Toscane. Il y a des découvertes à faire!

Débouché et approuvé

"Un autre vin rouge léger, cette fois du sud de la France. Cet assemblage de raisins rouges et blancs -grenache blanc, grenache gris, grenache noir et cinsault- donne un vin énergique et voluptueux, avec un nez d’herbes de garrigue. Fruits rouges frais en bouche. Et, ce qui ne gâche rien, le rapport qualité-prix est impressionnant."