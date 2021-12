Les pépites inattendues du sommelier Igor Philippot chez Papa & Fiston

PAPA ET AMI - Ce bar à vin doublé d’un caviste est l’œuvre d’Igor Philippot et Vincent Pletsers. Pourquoi Papa & Fiston? Lors d’une dégustation, un vigneron avait pris Pletsers pour le fils de Philippot. Depuis lors, ils s’appellent entre eux "papa et fiston".

CONCEPT CORONA - Au printemps 2020, ils ont transformé un ancien magasin de vêtements et ont profité de la fermeture obligatoire due au covid pour y installer un caviste et développer la vente en ligne.

Les favoris de Papa & Fiston

"Un vin naturel de Provence, facile à boire et très gouleyant. Comme le domaine utilise des cépages non autorisés selon les règles (pinot noir, merlot, roussanne et marselan), l'étiquette ne mentionne pas d'appellation. Comme il n'y a pratiquement pas eu d'extraction, le vin est très léger, un peu comme une infusion. En raison de ses faibles tannins, on peut le servir frais: dans notre bar à vin, il a connu un grand succès pendant l'été."