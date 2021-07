Les trois vins préférés du sommelier Andy De Brouwer

Découverte du Vloei-Bar, un bar à vin avec terrasse situé à Hal. Un lieu très personnalisé où le sommelier Andy De Brouwer nous présente ses trois bouteilles préférées.

Le bar à vins, Vloei-Bar

PHARMACIE - Moulures au plafond, sièges en velours et tables en marbre: en mixant l’intérieur d’origine avec des éléments rétro et des matériaux cossus, Andy De Brouwer a ressuscité un bâtiment de caractère. Sur la façade, l’enseigne Apotheek 1910, vestige du passé et de l'histoire du bâtiment.

SOMMELIER - Andy De Brouwer est le propriétaire (quatrième génération) du restaurant Les Éleveurs à Hal. Ce sommelier fait figure de pionnier en proposant un apéritif à base de gueuze et de champagne, ainsi qu’une longue carte de bières.

BOISSONS - Ici, les boissons sont originales. Les cocktails sont élaborés avec des distillats des spécialistes belges De Cort et Dada Chapel, il y a des bulles du domaine Dappersveld (Pajottenland) et des jus sans alcool de la start-up Mocktail Club. Plus de 20 vins différents sont disponibles au verre. La prédilection du sommelier pour la bière s’exprime dans une sélection pointue comprenant notamment lambic, gueuze et triple, dont une partie est disponible en vente à emporter.

ASSIETTE - En plus d’une sélection de fromages et de charcuterie, le restaurant Les Éleveurs propose un petit plat de la semaine présenté dans un bocal, ainsi que des gâteaux et pâtisseries.

ADDITION - Les plats coûtent entre 6 et 16 euros. Une Zenne Pils est facturée 3,50 euros et un verre de vin maison 5,50 euros. La bouteille la plus chère est un Gevrey-Chambertin de 2016 (112 euros).

Vloei-Bar, Grote Markt 29, 1500 Hal.

Fermé le mardi et le mercredi. www.les-eleveurs.be/vloei-bar/ sur réservation via www.resengo.com

Les favoris de Vloei-Bar

Budget proof: XXX-Bitter, 6%, Brasserie De Ranke, Dottignies, 75 cl, 8,75 euros. Disponible chez Vloei-Bar.

"Cette brasserie du Hainaut élabore des bières de qualité dans le respect du produit. Cette XXX-Bitter est une superbe bière d’apéritif très amère, au goût très houblonné, grâce à l’utilisation des cônes de houblon entiers, contrairement à de nombreux brasseurs qui utilisent des extraits de houblon."

Savoureux et simple: Metade, domaine Fitapreta, Alentejo, Portugal, 2018,

13,75 euros.

"Comme vin maison, nous servons un assemblage moitié blanc et moitié rouge à base de cépages autochtones de l’Alentejo portugais. D’ailleurs, "metade" en portugais signifie "moitié". Ce vin est produit par le célèbre domaine Fitapreta. Cet assemblage offre tout ce que l’on attend d’un vin maison: savoureux et simple."

Le meilleur de la Meuse et de la Senne: Meuzenne, vin Lambieké, Andy De Brouwer/Vin de Liège, 2019, 22,40 euros.