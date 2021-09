Les vins français de Pieter Verheyde, sommelier du Terminus

Découverte du bar à vin du sommelier Pieter Verheyde, qui nous fait part de ses trois bouteilles préférées.

Le bar à vins: Terminus

Frontalier | Situé à la frontière franco-belge, l’établissement de la famille Verheyde était un café pour routiers avant de se transformer en restaurant et lieu de rendez-vous pour œnophiles.

Caviste | Pieter Verheyde a complété le petit supermarché par un magasin de vins où l’on peut trouver un Saumur blanc du Domaine du Collier parmi plusieurs dizaines de mètres de rayonnages.

Sommelier | Le propriétaire, qui a remporté une foule de concours œnologiques, est un ancien sommelier du Hof van Cleve. Après une carrière qui l’a mené jusqu’à New York, chez Alain Ducasse, il a repris le restaurant familial en 2014.

Terminus, Callicannesweg 16, 8978 Watou. Le restaurant et le magasin sont ouverts 7 jours sur 7. Tél. 057/37.51.57, www.restaurantterminus.be

Vins | La carte des vins du restaurant, disponible aussi en ligne, compte 37 pages et est axée sur la France et la Bourgogne, la région préférée du sommelier. Une sélection de vins au verre ou au pichet est également proposée, sans oublier la carte collection de vins spéciaux et matures. Pas étonnant que Gault&Millau l’ait élue Meilleure carte des vins de Belgique en 2018!

Assiette | Plat du jour ou assiette de charcuteries accompagnés d’un verre de vin. Les classiques de la maison sont le vol-au-vent au coucou de Malines élevé sur place, les carbonnades et la côte à l’os. La famille élève également des bovins Blanc Bleu Belge.

Addition | Les vins à la carte du restaurant coûtent entre 16,50 et 138 euros. Verre de vin à partir de 5,50 euros. Plats autour de 22 euros. Le plat du jour (2 services) est à 13 euros.

Les favoris du Terminus

Vue en plein écran

1. Budget proof

Le Petit David, Vignobles David, Côtes du Rhône, France, 2019,10 euros. Disponible chez Terminus Caviste.

"Ce domaine familial à l’ouest d’Avignon possède des vignobles (culture bio) donnant sur le Pont du Gard. Avec du grenache (85%), de la syrah et du mourvèdre, on y élabore un vin équilibré dans le style Châteauneuf: souple et rond, avec des notes de fruits noirs et d’épices. Un vin agréable à boire."

Vue en plein écran

2. De l’histoire dans un verre

Domaine Pinson Frères, Chablis, France, 2019, 17,95 euros. Disponible chez Terminus Caviste.

"Un des domaines historiques de l’appellation, dont l’histoire remonte au XVIIe siècle. D’une superficie de 14 hectares, les vignobles sont situés sur de prestigieuses parcelles. Le vin provient de vignes âgées de plus de 40 ans. La craie fossile présente dans le sol et l’orientation sud-est lui confèrent son caractère typiquement Chablis: agrumes frais, notes minérales et acidité serrée."

Vue en plein écran

3. Belle sensualité

Jean-Claude Boisset, Chambolle-Musigny, Côte d’Or, France, 2019, 58,75 euros. Disponible chez Terminus Caviste.