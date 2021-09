Les vins italiens préférés du Caffè al Dente

Nicolas Van Malder et Nicolas Beguin, les sommeliers du Caffè al Dente, nous présentent leurs trois bouteilles préférées.

Le bar à vins: Caffè al Dente

DEUX MAISONS, TROIS ACTIVITÉS | Un restaurant aux tables nappées de blanc, une épicerie fine bien achalandée en spécialités italiennes et un bar à vin/enoteca qui propose au moins douze vins au verre: l’offre du Caffè al Dente est complète.

TRÉSOR | La cave recèle 4.000 flacons: du Piémont à la Sicile, presque tous les grands noms sont là. Ils sont à consommer sur place ou à emporter à 10 euros de moins qu'au restaurant.

SOMMELIERS | Le propriétaire, Nicolas Van Malder et son collaborateur en salle, Nicolas Beguin, sont fans de vins italiens. Le premier est responsable des achats, le second, des ventes.

VINS| La carte aligne 500 références. La plupart des grands noms (Rinaldi du Piémont, Quintarelli de Vénétie) sont disponibles dans des millésimes plus anciens, ce qui permet de trouver des vins prêts à boire, un plaisir assez rare.

ASSIETTE | L’osteria propose un menu et une carte des vins à part entière. L’antipasto misto est un grand classique de la maison, comme les simplissimes et délicieux spaghettis à la tomate et le savoureux vitello tonnato. Le menu change en fonction de l’arrivée des produits venus tout droit d’Italie.

TARIFS | Un verre de vin dans l’enoteca coûte entre 7 et 11 euros. Les plats de l’osteria vont de 7,50 à 28 euros. Sur la carte des vins, des bouteilles à 24 euros côtoient des flacons à 350 euros.

Les favoris du Caffè al Dente

Pour l’apéritif: Poggio Ai Santi, Trebbiano d’Abruzzo, 2018, 10,50 euros.

"Dans les Abruzzes, le cépage trebbiano produit généralement des vins fruités et faciles à boire. C’est également le cas ici, mais ce vin offre plus de complexité et de longueur que le trebbiano de base. Des notes d’agrumes et d’épices en font un vin d’apéritif agréable, parfait pour accompagner les antipasti."

Pour une belle soirée: La Rovesciata, Corte de Pieri, Prosecco, 23 euros.

"Corte de Pieri, un domaine entre Vérone et Padoue, produit des produits naturels. C’est également le cas de ce prosecco, élaboré avec le cépage glera. On remarque quelques résidus de levures dans la bouteille. Aucun sucre n’ayant été ajouté, le vin est très rafraîchissant. Juteux et super savoureux, il est parfait pour accompagner une belle soirée entre amis."

Vue en plein écran

Superbe toscan: Rosso di Montalcino, Pietroso, Montalcino, 2018, 35 euros.

"Les amateurs de sangiovese toscan seront comblés par ce vin somptueux. Le vin a vieilli en fût et titre 14% d’alcool, mais affiche une telle subtilité qu’un second verre n’est vraiment pas de refus après avoir terminé le premier. Puissant, mais tout en finesse, c’est le vin italien dans toute sa splendeur."