Les vins jeunes et souples du Vingt heures vin

Les trois bouteilles préférées de Michael De Kerchove, sommelier du bar à vin de La Hulpe, Le Vingt heures vin.

Le bar à vins: le Vingt heures vin

Librairie-Bar | Meubles en bois, murs noirs et petit comptoir: Michael De Kerchove et Isabelle Indekeu, un couple à la ville comme à la scène, ont transformé une ancienne librairie en bar à vin accueillant avec terrasse.

Cosy | Ce bar mise sur la convivialité et les vins faciles à boire. Le soir, on tamise l’éclairage et on allume les bougies. Le couple attend avec impatience les assouplissements des mesures corona afin de rapprocher les tables et d’installer des places assises près du feu ouvert.

Sommelier | De Kerchove est un vétéran de l’horeca à Bruxelles (il gère le restaurant ixellois L’Improbable) et dans les environs. Chaque mois, il propose une nouvelle sélection de huit vins rouges et huit vins blancs, adossée à une cave de 200 flacons, ce qui laisse le choix.

Vins | Au tableau noir sont affichés des vins jeunes et faciles à boire, comme un sauvignon blanc du Périgord, un furmint de Hongrie ou un assemblage de syrah et grenache de Provence, soit une prédominance de vins européens. Tous sont disponibles au verre.

Au menu | Sélection de dix petits plats - gravad lax, salade à la burrata ou mini-hamburgers. Buffet de fromages chaque mardi.

Addition | Verre de vin: de 4 à 7 euros; plats à partir de 7 euros. Bouteilles à emporter au prix indiqué sur le tableau noir, moins les 12 euros de droit de bouchon.

Les favoris du Vingt heures vin

1. Idéal avec des crustacés

Grillo, Villa Carumé, Italie, 2020, 6,50 euros

"Ce cépage typique de Sicile offre un arôme de fleurs et d’agrumes, doublé d’une note saline. Les vignes sont encore jeunes, mais la maturation sur lies lui donne une complexité supplémentaire. Vin bio."

2. Apéritif original

Furmint, Chateau Dereszla, Tokaj, Hongrie, 2020, 7,45 euros

"Le Tokaj, région du nord-est de la Hongrie, est célèbre pour son vin doux, mais ses vins secs sont également intéressants. Celui-ci est principalement élaboré à partir de furmint, un cépage typique de la région. En bouche, acidité fraîche et quelques notes fruitées de pamplemousse et d’abricot. Léger et frais, 12% d’alcool. Délicieux à l’apéritif ou avec du poisson."

3. Un vin structuré

Roma, Azienda Vinicola Federici, Italie, 2018, 18 euros

"Le Cesanese est un des cépages typiques du Latium, la région de Rome. Il produit des vins doux et fruités. En combinaison avec le montepulciano (plus tanique et aux acides plus serrés), cet assemblage offre une belle combinaison de fruits et de touches épicées ainsi qu’une légère note boisée. Un vin structuré mais souple. Parfait pour accompagner les plats de viande raffinés."

Disponible au Vingt heures vin.