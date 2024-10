Qui choisit les vins de votre vol en business class ?

Nous commençons l'après-midi par une dégustation de six vins rouges belges. «Les vins belges gagnent en popularité», explique Mortier. «Cette année, par exemple, j'ai déjà dû recommander deux fois des bouteilles du domaine Gloire de Duras, en Hesbaye.» La dégustation se fait à l'aveugle. Chacun dispose d'une fiche de notation ou utilise une application pour attribuer ses points. Selon Mortier, un vin noté 6 sur 10 peut être considéré comme ‘bon’, tandis qu’un 8 sur 10 désigne un ‘très bon vin qu’on recommanderait à ses amis ou sa famille’. Les notes attribuées permettent de dégager un top 3, parmi lequel Mortier et De Clercq procèdent à la sélection finale.

À l'annonce des points, je constate que j’ai été plutôt généreux, surtout par rapport à la fiche de Xandra Quack, ma voisine de table et inflight product manager chez Brussels Airlines. Elle a souvent jugé insuffisants des vins auxquels j’ai attribué un 6 ou un 7. Heureusement, nous sommes tous unanimes quant au grand gagnant: le Pinot Noir du Château Bon Baron à Dinant, un vin léger et élégant, à l'acidité rafraîchissante - un critère essentiel pour éveiller les papilles en altitude.

La France en pole position

De gauche à droite: Johan Duwijn, Philip Mortier et Jan De Clercq © Siska Vandecasteele

Dans l'offre de Brussels Airlines, les vins belges sont souvent proposés en tant que ‘special of the month’, des vins disponibles à bord un mois par an. L'objectif est de proposer au moins un vin belge par trimestre. Bien que les vins belges soient de plus en plus prisés et que quelques vins sud-africains et américains figurent également à la carte, la France reste ‘en pole position’ pour les passagers de Brussels Airlines. Chaque année, la compagnie écoule ainsi quelque 44 000 bouteilles de champagne de la coopérative française Nicolas Feuillatte, tandis que les vins rouges et blancs des régions viticoles françaises classiques de Bordeaux et de Bourgogne restent des valeurs sûres.

«Chez nous, Bordeaux reste la région française dominante, surtout pour les vols à destination de l'Afrique», explique De Clercq. «Nous savons que le Bordeaux est un peu moins en vogue dans le commerce du vin, mais pour nous, cela reste une catégorie importante. Les plus grands noms dépassent évidemment notre budget, mais en cherchant au-delà des grandes cuvées et des grands domaines, on trouve d’excellents rapports qualité-prix à Saint-Émilion, Pessac-Léognan ou dans le Médoc. L'année dernière, par exemple, nous proposions la Fleur de Fonplégade, un très beau vin.»

En Bourgogne, les vins de Louis Jadot, l’une des grandes maisons de la région, sont souvent bien notés lors des dégustations. Leur Couvent des Jacobins, un vin blanc à base de chardonnay, par exemple, est une superbe cuvée», confie De Clercq.

Budget

© Siska Vandecasteele

La dégustation file à toute vitesse. Verre après verre, les vins sont servis, dégustés, puis recrachés. Certains suscitent un peu moins d’enthousiasme que d’autres. «Beurk, celui-ci sent le fumier!», me glisse ma voisine. Elle a raison. Je note ‘odeur de fumier’ sur ma fiche et lui attribue une note de 2 sur 10. Nous dégustons 16 vins rouges du Nouveau Monde, provenant notamment du Chili, d'Argentine, d'Afrique du Sud et de Nouvelle-Zélande. Le vainqueur de cette série est l'Amplus One, un vin chilien à base de carménère. Un vin puissant et généreux, idéal pour la dégustation en altitude.

En consultant discrètement les prix des vins sur mon smartphone, je constate qu’ils restent étonnamment abordables. «Nous travaillons avec un budget moyen de 6 à 7 euros la bouteille, hors droits d’accises, TVA ou remises sur volume, et allons jusqu'à 18 ou 19 euros la bouteille pour certains vins. C’est la fourchette dans laquelle nous évoluons», explique Mortier. «Pendant les périodes plus calmes, par exemple, nous pouvons proposer des vins plus abordables, tandis qu’en haute saison, comme autour des fêtes de fin d’année, nous présentons des vins un peu plus prestigieux.»

Économies d'échelle

Quelques vins de la sélection Nouveau Monde. © Siska Vandecasteele

«Pour chaque mois où un vin figure sur notre carte, je dois en acheter entre 750 et 950 bouteilles», explique Mortier. «C'est l’avantage de Brussels Airlines: nous pouvons nous permettre de choisir des vins en production très limitée, ce qui est impossible pour des compagnies plus importantes comme Lufthansa ou British Airways, qui ont besoin de volumes beaucoup plus importants. Par exemple, si vous voulez acheter 800 bouteilles de vin belge, la moitié des producteurs ne peuvent tout simplement pas répondre à la demande.»

Ce genre de situation a d’ailleurs causé bien des soucis à Mortier, en poste depuis 1993, à l'époque de la Sabena. «Lors d’une dégustation à l’aveugle, nous avions sélectionné un vin belge, dont je tairai le nom. Mais dès la première semaine, les plaintes ont afflué. Je me suis dit: ‘Mais enfin, c’était un bon vin, non?’. J’ai alors ouvert la deuxième bouteille, car nous demandons toujours deux échantillons pour les dégustations à l’aveugle. ‘Chers collègues, goûtez donc, c’est bien un bon vin, non?’ Une semaine plus tard, les réclamations se multipliaient. Nous sommes alors allés chercher une bouteille de la production, et là, surprise…»

«Le vin contenu dans cette bouteille n'était pas celui que nous avions dégusté. Le domaine en question avait une production si limitée qu'il avait acheté du vin chilien bon marché en vrac pour le mettre en bouteille sous son propre nom. Nous avions commandé 8000 bouteilles, ce qui représentait presque la totalité de leur production annuelle. Il n'y avait tout simplement pas assez de vin pour honorer la commande.»

De la saturation à la nausée

Une dégustation de vins s’apparente à un véritable marathon, d'autant plus que la plupart des participants autour de la table ne sont pas des professionnels du vin, mais des amateurs. En débarrassant, une dégustatrice avoue même se sentir légèrement nauséeuse. Nous la croyons sur parole.