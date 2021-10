Gregory Tuytens: "Les infos me font tomber de ma chaise"

Quelle est la chaise de votre vie? "Un siège de voiture. Et plus précisément, celui de cette Lotus Elan S4 de 1968. Aussi bien la voiture que son siège baquet classique me vont comme un gant. J’aime les voitures bien équilibrées et nerveuses. 'Add power, you’ll be faster on the straights, reduce weight and you’ll be faster everywhere', telle était la philosophie de Colin Chapman, fondateur de Lotus Cars. Cette Elan ne pèse pas un gramme de trop. C’est une jolie voiture de sport un peu sous-estimée."