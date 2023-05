Le collectionneur fou de véhicules majestueux

Lancer le Steamer Mountain Wagon prend une heure et demie. "Il faut commencer par faire bouillir 70 litres d’eau, ensuite augmenter la pression jusqu’à 31 bars. Le réservoir contient 250 litres d’eau et consomme quatre à cinq litres au kilomètre."

Il nous montre les robinets et les manettes qui permettent de mettre le véhicule en marche. "À tous les coups, il y a quelque chose qui cloche. Regardez ces tuyaux: un peu de rouille, un peu d’herbe, une fuite, une soupape qui coince et c’est fichu! Pourtant, je le conduis plusieurs fois par saison. Près d’Osnabrück, il y a un circuit de cinq jours où nous parcourons une centaine de kilomètres par jour. Le véhicule pèse 2,5 tonnes et n’a qu’un frein à tambour sur les roues arrière."

Le Steamer Moutain Wagon prend une heure et demie à démarrer.

De père en fils

Sa passion pour les véhicules a commencé avec la Mercedes 170 (1951). "En 1957, mon père s’est lancé dans les engins militaires mis à la casse. Lorsqu’il a étendu son champ d’action, il a acheté des camionnettes Deutz à Vaals, aux Pays-Bas. Un beau jour de 1966, j’ai eu la chance de l’accompagner. J’avais 14 ans et je me souviens d’une place où étaient garés des dizaines de camions et de rouleaux compresseurs. Quand j’ai vu cette Mercedes, j’ai eu le coup de foudre! Et quand je suis rentré de l’internat, quelques semaines plus tard, elle était là: une surprise de mon père!"

"C’est ici que je la conduisais quand j’étais adolescent. Le samedi après-midi, je parcourais 40 à 50 kilomètres. Lorsque j’ai eu mon permis de conduire, j’ai dû supplier le collège de m’autoriser à venir à l’école avec cette voiture. Elle était couverte d’autocollants: on ne voyait presque plus sa carrosserie kaki. Après la vente de l’entreprise, en 2003, j’avais du temps, de l’argent et pas de travail, ce qui m’a permis de la restaurer: le kaki a été remplacé par du noir, presque tout a été réparé et l’intérieur a été refait."

La Morgan 4/4 cabriolet (1973) (tout à gauche) est la préférée de Mme Tilmans qui aime prendre l’air cheveux au vent.

"Quand ma belle-fille était enceinte, nous ne pouvions pas savoir si elle attendait un garçon ou une fille. À la maternité, j’ai découvert que c’était un Mathis. En je me suis exclamé: 'Félicitations pour ta nouvelle voiture!': ils m’ont demandé si j’avais trop bu. Pour son premier anniversaire, je lui ai acheté la Mathis EMY 4 (1929)."

"Au volant de la voiture à vapeur, nous allions régulièrement en Grande-Bretagne. À Beaulieu, dans le comté du Hampshire, j’ai repéré l’Austin Seven (1932), un coup de cœur. Je l’ai achetée et confiée à Trevor Hirst, un ami qui habite à quelques kilomètres de là. Je connaissais son père David grâce au monde des machines à vapeur. Je ne m’entends pas très bien avec ma famille, mais ce cercle est une sorte de famille pour moi: je lui dois beaucoup."

Il pointe la dernière de la rangée. "Morgan est un des derniers constructeurs automobiles anglais et c’est une vraie voiture. Depuis des années, nous allions à la foire de Maastricht. Quand j’ai vu la 4/4 (1973) exposée, j’ai lancé: 'Celle-là, je l’achète!' Mon épouse, Julia, aime beaucoup aller prendre l’air, cheveux au vent. Pas à la mer, mais dans la Morgan. Cette voiture, elle l’aime. L’autre, elle l’a subie."