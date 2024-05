10 adresses à Cannes | Des hôtels, des restaurants et de la culture

Le Martinez est une institution de la Croisette à Cannes.

Martinez

| Prix | À partir de 560 euros la nuit en chambre double

| Adresse | 73 Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes

| Site web | hotel-martinez.com

3 | Canopy by Hilton

L'été dernier, un nouvel hôtel a jeté l'ancre entre le Vieux-Port et le quartier historique du Suquet: Canopy by Hilton. Ce tout nouvel établissement, conçu par le designer belge Ramy Fischler, baigne dans une ambiance artistique. Les chambres sont décorées avec les œuvres de douze jeunes artistes et dans l'espace café brunch, un mur entier est décoré de cruches en céramique. Le rooftop, doté d'un bar et d'un restaurant, offre un époustouflant panorama à 360 degrés sur la ville, le vieux port et la côte où il est bon de s'abandonner au farniente ou à la lecture en toute tranquillité.

Canopy by Hilton

| Prix | À partir de 324 euros la nuit en chambre double

| Adresse | 2 Boulevard Jean Hibert, 06400 Cannes

| Site web | hilton.com

Restaurants et bars

4 | Salama

Entre la Croisette et la Rue d'Antibes, une enseigne met à l'honneur les saveurs de la cuisine marocaine: couscous épicé, tajines mijotés et pâtisseries délicieusement sucrées. La palette de couleurs chaudes dans les nuances terre cuite et les nombreux objets décoratifs tout droit sortis des ateliers d'artisans marocains invitent au voyage de l'autre côté de la Méditerranée. Au Salama, le cachet authentique du Maghreb se fond avec l'élégance de la Côte d'Azur. Ceux qui resteront à table la fin du deuxième service, profiteront de l'animation orchestrée par des DJ sets et des performances de danse.

Entre la Croisette et la Rue d'Antibes, Salama met à l'honneur les saveurs de la cuisine marocaine.

Salama

| Adresse | 10 Rue Florian, 06400 Cannes

| Site web | salama-cannes.com

5 | Sens

Le restaurant Sens propose le concept de chef en résidence: des chefs talentueux venus du monde entier prennent possession des fourneaux où ils disposent d'un lieu de vie et de travail temporaires, mais surtout, d'une plateforme pour s'exprimer. En cuisine, les chefs laissent libre cours à leur créativité, à condition que les menus soient préparés avec des produits de saisons et locaux, comme la pêche du jour. L'intérieur épuré sert de toile de fond aux plats les plus créatifs.

Pour donner vie à sa carte, le restaurant Sens invite de talentueux chefs venus des quatre coins du monde.

Sens

| Adresse | 9 Rue d'Oran, 06400 Cannes

| Site web | sens-restaurant.fr

Magasins

6 | Rue d'Antibes

La Rue d'Antibes, une parallèle à la Croisette, est le paradis du shopping. C'est là que l'on a repéré des enseignes qui font figure d'institutions dans la station (et au-delà), dont la bijouterie et joaillerie de luxe Louis Julian, fondée en 1862, et le chausseur Jacques Loup, fondé en 1941.

Louis Julian

| Adresse | 71 et 75 Rue d'Antibes, 06400 Cannes

| Site web | bijouterie-julian.com

Jacques Loup

| Adresse | 21 Rue d'Antibes, 06400 Cannes

| Site web | jacques-loup.com

À faire

7 | Musée Bonnard

En 1930, le peintre français Pierre Bonnard (1867-1947) troque la vie à Paris pour la tranquillité du Cannet. Inspiré par les paysages et la lumière du sud, il y crée plus de trois cent œuvres. Le Musée Bonnard, à deux pas de la Rue Saint-Sauveur, présente une magnifique collection de peintures, dessins et autres œuvres de ce célèbre artiste. Jusqu'au 9 juin, on peut visiter l'exposition "Toulouse-Lautrec". En effet, c'est Pierre Bonnard qui ouvrit la voie à ce peintre des nuits parisiennes grâce à l'affiche "France-Champagne" (1891) et lui permit d'inventer l'affiche moderne et de devenir un maître en la matière. L'exposition présente quatre-vingts affiches, lithographies, épreuves et albums.

Le Vieux-Cannet, à un quart d'heure de Ccannes, a toujours attiré les artistes et plus particulièrement, Pierre Bonnard qui a son musée. © Le Cannet Tourisme

Musée Bonnard

Exposition

| Date | Du 16 mars au 9 juin

| Adresse | 16 Boulevard Sadi Carnot, 06110 Le Cannet

| Site web | museebonnard.fr

8 | Abbaye de Lérins

Saint-Honorat est la plus petite des îles de Lérins. Ce havre de verdure est occupé depuis des siècles par des moines, dans l'Abbaye de Lérins. La vingtaine de moines qui résident en permanence sur l'île vivent essentiellement de la viticulture. Leur vignoble de huit hectares produit plus de 30.000 bouteilles de vin de six cépages différents. Les vins sont commercialisés sous le label Abbaye de Lérins et peuvent être dégustés lors de sessions organisées chaque premier vendredi du mois (sur réservation). La boutique de l'abbaye propose des liqueurs et de l'huile d'olive, également produites sur place.

Les vins des moines sont commercialisés sous le label Abbaye de Lérins et peuvent être dégustés lors de sessions organisées chaque premier vendredi du mois. © Anthony Salerno / Unsplash

Abbaye de Lérins

| Adresse | Île Saint-Honorat, Îles Lérins, à vingt minutes en bateau de Cannes

| Site web | abbayedelerins.com

9 | Genius Loci x Maison Bernard

Du 8 au 23 juin, Genius Loci ouvre les portes de la célèbre Maison Bernard, un chef-d'œuvre architectural à Théoule-sur-Mer (à trente minutes de route de Cannes). Cette icône de l'architecture organique a été conçue par Antti Lovag dans les années 1970. L'association Genius Loci et sa fondatrice Marion Vignal mettent en lumière cette brillante création avec une exposition unique: le travail de plus de vingt artistes y dialogue avec l'architecture de Lovag. De plus, le danseur et chorégraphe Némo Flouret, avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels, présente "Dance Parc: A Playground Project". Également au programme: un workshop in situ en collaboration avec la Villa Arson, école d'art située à Nice, tenu dans une installation temporaire et écoresponsable.

Pour sa nouvelle édition, Genius Loci investit, à Théoule-sur-Mer, un chef d'œuvre de l'architecture organique des seventies créé par Antti Lovag, avec la complicité de son commanditaire et ami Pierre Bernard. © Yves Gellie pour le Fonds de dotation Maison Bernard

Genius Loci x Maison Bernard

Exposition

| Date | Du 8 au 23 juin

| Performances | Les 8, 13, 14, 15 juin à 19h30

| Adresse | Port-la-Galère, Théoule-sur-Mer

| Site web | geniusloci-experience.com

10 | Festival d'Art Pyrotechnique

Tous les étés, la baie de Cannes accueille un des festivals de feux d'artifice les plus prestigieux au monde. Des maîtres artificiers venus des quatre coins du globe présentent un spectacle pyrotechnique soigneusement orchestré. Durant six soirées d'été, ils illuminent de leur créativité le ciel cannois sous les yeux émerveillés de 100.000 spectateurs.