10 piscines de rêve pour vous rafraîchir

Casona Sforza, Oaxaca, Mexique

L'architecture de la Casona Sforza est imposante. Les briques locales reflètent la lumière du soleil et gardent l'intérieur des bâtiments au frais.

CHECK-IN L'établissement Casona Sforza est situé à Puerto Escondido (État d’Oaxaca) un ancien village de pêcheur devenu une station balnéaire prisée, eldorado des surfeurs et nouveau terrain de jeu des architectes. L’endroit a été pensé par l’entrepreneur Ezqueiel Ayarza Sforza, qui a travaillé avec Alberto Kalach de TAX Architects. Il a notamment dessiné, avec le Belge Nicolas Schuybroek, la propriété de Moisés Micha, cofondateur de Grupo Habita.



GET A ROOM La particularité de cette adresse atypique qui invite à la contemplation? Une structure architecturale affirmée, faite d’arches et de voûtes en pierre de différentes hauteurs, disposées de manière asymétrique. Le bâtiment propose 11 suites, un bar et un restaurant sur 4.500m². La décoration bohème, supervisée par MOB Studio, met en valeur le savoir-faire et l’artisanat local (tissus fabriqués dans la vallée d’Oaxaca, luminaires de Veracruz, hamacs et rideaux du Yucatán).

TO BE ON THE SAFE SIDE Ici, les voûtes sont plus qu’une esthétique: elles ont été pensées pour résister aux chocs sismiques, de plus en plus fréquents dans la région d’Oaxaca, et faire circuler l’énergie positive dans les suites. Les briques locales reflètent la lumière du soleil et gardent l’intérieur au frais sans climatisation.

CHECK-OUT À partir de 240 euros la nuit pour deux personnes.

Ana Ana Artistic Habitat, Portimão, Portugal

CHECK-IN Les côtes rocheuses immaculées d’Algarve sont aussi impressionnantes que la ville portuaire de Portimão toute proche est agréable. Charmé par la couleur des lieux, le peintre néerlandais Eric de Bruijn y a installé, en plus de son atelier, sa maison de vacances, où intérieur et extérieur se confondent. Depuis le salon, on a une vue sur une rangée de cactus stylisée le long de la piscine noire. Les chambres supérieures donnent sur un patio orange par une terrasse lounge couverte.

Dans la maison de vacances et atelier de l'artiste Eric de Bruijn, l'intérieur et l'extérieur se confondent.

Le regard s'évade en suivant la ligne de cactus stylisée qui borde la piscine.

GET A ROOM La villa compte 5 chambres spacieuses, des cocons blancs comme la neige avec quelques œuvres d’art bien pensées comme seule décoration. Dans les espaces de vie, l’architecture brute et industrielle sert de canevas aux exubérances artistiques du Néerlandais. Comme dans une galerie d’art, la plupart des œuvres sont à vendre, de sorte que l’intérieur évolue constamment.

CATCH OF THE DAY En option, un petit-déjeuner, un chef privé ou un service de shopping. Mais, ici on n’est qu’à quelques kilomètres de certains fleurons de la gastronomie portugaise vu que Portimão est aussi un pôle culinaire: on pourra donc profiter du séjour et déguster un "bacalhau" parfaitement grillé dans un charmant village de pêcheurs.

CHECK-OUT À partir de 500 euros la nuit pour la maison.

The Royal Snail, Namur, Belgique



CHECK-IN Le tout premier boutique-hôtel design de Namur? Oui, ça bouge en bord de Meuse! The Royal Snail propose des chambres lumineuses et contemporaines, une piscine attrayante et un emplacement enviable sur les rives du fleuve. De plus, l’hôtel constitue un excellent point de départ pour visiter la célèbre citadelle, perchée sur une colline de cent mètres de hauteur.

Quatre maisons anciennes ont été transformées pour créer l’hôtel de luxe The Royal Snail, ce qui donne à la façade l’aspect d’une collection de demeures majestueuses, comme on peut en admirer, par exemple, à l’hôtel Pulitzer d’Amsterdam. Le restaurant gastronomique Agathopède s’apprête à changer de concept pour devenir La Table du Royal Snail.

GET A ROOM Chaque chambre propose un design différent et dispose d’un minibar, d’un réfrigérateur, d’une radio, d’une télévision, d’un balcon et d’une salle de bains avec douche ou baignoire et toilettes. Les chambres avec vue sur la Meuse offrent également le plus de confort.

JOKER À deux kilomètres du Royal Snail, se trouve l’excellent musée Félicien Rops qui présente l’œuvre et la vie de cet artiste plutôt extravagant pour trois euros par personne.

CHECK-OUT À partir de 120 euros la nuit pour deux personnes en semaine et 145 euros le week-end.

OKU Ibiza, Ibiza, Espagne



CHECK-IN Forbes, The Telegraph, AD Magazine... Tous s’accordent à dire que l’une des ouvertures les plus attendues cette année à Ibiza était celle d’OKU Ibiza. Donnant sur la baie de Cala Gracio, le boutique-hôtel a ouvert ses portes ce 28 mai (le groupe a aussi une adresse à Kos, Grèce) et a fait son nid en lieu et place du Casa Cook.

GET A ROOM Un soin extrême a été apporté à la création d’une atmosphère propice à la détente, en connexion avec la terre et l’utilisation de matériaux naturels (le bois est omniprésent). S’inspirant de la philosophie japonaise wabi-sabi, cette belle retraite des Baléares se compose de 184 chambres et suites boho chic, mais aussi d’une OKU Signature Suite de 140m², une villa privée de quatre chambres avec piscine privée, de penthouses avec vue sur la mer, deux piscines d’hôtel (dont l’une la plus grande de l’île, où un DJ officie toute la journée) et un spa intimiste.



L'OKU Ibiza se base sur le wabi-sabi, une philosophie japonaise qui valorise la beauté de l'imperfection.

CULINARY ESCAPE Les restaurants OKU et To Kima sont tous les deux pilotés par le chef Mark Vaessen, star de la franchise internationale SushiSamba. On table ici sur une cuisine fusion percutante, faite de saveurs japonaises et de grillades asiatiques: ceviche de bar, leche de Tigre et coriandre, sashimi de thon rouge espagnol, bœuf Wagyu parfumé au miso et à l’ail frit, moules rôties au dashi et vinaigrette à l’aneth.

CHECK-OUT À partir de 390 euros la nuit pour deux personnes.

Masseria Di Gregorio, Massafra, Puglia, Italie



CHECK-IN Restaurée par les propriétaires, tout près de la mer et à 2 kilomètres de San Gregorio, la Masseria Di Gregorio est une petite "masseria", une ferme typique des Pouilles, construite au début des années 1900 au bord d’un ravin. Il règne une atmosphère sobre et chaleureuse dans les pièces qui composent le bâtiment historique, comme un trait d’union entre le passé et le présent.

GET A ROOM Pouvant accueillir 7 personnes, les 4 chambres combinent meubles vintage, design contemporain et objets originaux pour lesquels les propriétaires ont fait appel à des artisans locaux. Malgré le charme de la structure et les éléments décoratifs qui la caractérisent, c’est une maison simple, même spartiate à certains égards, mais aussi très agréable et apaisante.

LIVING OUTSIDE La Masseria di San Gregorio donne sur un domaine d’environ 4.000m² parsemés d’oliviers. Le propriétaire développe également la ferme attenante. La petite piscine est parfaite pour se rafraîchir en écoutant le chant des cigales.

CHECK-OUT À partir de 300 euros la nuit pour deux personnes.

The Goodtime Hotel, Miami, États-Unis

CHECK-IN Comme la chanson "Happy", cette adresse est un hymne à la joie. Une piscine et des terrasses rose bonbon, des fresques murales exotiques et plein de coins instagramables. À quelques pas de South Beach Miami, centre de l’Art déco pastel, l’hôtel incarne la bonne humeur comme le hit de Pharrell Williams. Ce n’est pas une coïncidence: The Goodtime Hotel est le premier hôtel appartenant à la star, pour lequel il a collaboré avec le propriétaire du club David Grutman avec qui il dirige également le restaurant Swan dans le Design District de Miami.



GET A ROOM Le flamboyant concepteur d’hôtels et de restaurants américains Ken Fulk a laissé libre cours à sa créativité dans les espaces communs de près de 10.000m², incluant le restaurant Strawberry Moon et la bibliothèque. Les 266 chambres se déclinent dans des teintes pistache et pêche. On choisit la vue sur la baie de Biscayne à l’ouest ou sur l’océan Atlantique, à l’est. Cerise sur le gâteau? Le peignoir imprimé léopard.

FOR EVERYONE L’idée est simple: passer un bon moment et le Goodtime Hotel ne ménage aucun effort pour y parvenir. Notamment, en proposant des options spéciales pour les chambres: un mobilier mieux adapté aux personnes à mobilité réduite, une sonnette "visuelle" et des luminaires spéciaux pour les malentendants.

CHECK-OUT À partir de 188 euros la nuit pour deux personnes.

Casa Olivi, Treia, Italie





CHECK-IN Certes, il y a des vignobles vallonnés et ensoleillés, d’innombrables oliviers et des villages pittoresques. Et pourtant, cette ferme rénovée ne se trouve pas en Toscane, mais au cœur des Marches, région voisine de l’Ombrie. Les propriétaires français ont transformé une ruine sombre en une élégante maison de campagne baignée par la lumière du soleil. Curieusement, la piscine a été inspirée par un abreuvoir à bétail... mais taillé sur mesure pour les pur-sang.

GET A ROOM Grâce à ses fenêtres cintrées, ses murs en briques brutes et ses plafonds à poutres apparentes, l’intérieur affiche un charme bucolique. Dans un même temps, les couleurs de terre sont mises en valeur par un design épuré signé Vitra et Cassina. À l’extérieur, un ancien fenil transformé en pergola est équipé d’une cuisine en plein air, où le premier "aperitivo" se prolonge en fête.

DOLCE VITA Cette région compte moins de curiosités que la Toscane, mais les gourmands seront comblés. Une dégustation de vins, une escapade gastronomique en bateau le long de la côte Adriatique, une excursion d’une journée avec un cueilleur de truffes ou une leçon de façonnage traditionnel de mozzarella: il suffit de demander aux propriétaires. La restauration peut être assurée par un chef étoilé ou une nonna locale, selon les préférences.

CHECK-OUT À partir de 5.500 euros la semaine pour la maison (en basse saison).

Saddle Peak House, Santa Monica Mountains, États-Unis



CHECK-IN Une silhouette organique et horizontale en béton brut et un intérieur inspiré du Bauhaus font de cette villa de vacances l’une des plus belles maisons d’architecte de la côte californienne. C'est l'endroit idéal pour les citadins en quête de détente et de nature, le tout avec vue sur l’océan. Il est même difficile de croire que la maison se trouve à seulement 45 minutes de l’aéroport de Los Angeles.



GET A ROOM Design épuré et nature sauvage sont les deux atouts de cette maison, ce qui est exactement l’essence de la Californie.

DESIGN LOVERS Le meilleur du design moderniste dans un cadre spectaculaire. La maison, qui offre des vues panoramiques sur le Pacifique, l’île de Catalina et les montagnes, se déploie sur deux étages où le verre, l’acier et le béton sont omniprésents. Le séjour, à l’étage, donne sur le jardin et la piscine. Dans chaque chambre, les fenêtres, qui vont du sol au plafond, peuvent s’ouvrir complètement pour laisser entrer le paysage dans la pièce. Une cheminée réchauffe les nuits froides. Les classiques du design sont signés Hans Wegner, Jasper Morrison et Stefan Diez.

CHECK-OUT À partir de 907 euros la nuit, pour 8 adultes maximum (possibilité de 2 lits supplémentaires pour les enfants sur demande).

Cabosse, Anvers, Belgique



CHECK-IN Riad et Filip ont transformé cette spacieuse demeure de 1864 en une maison d’hôtes de luxe pour épicuriens. Ils ont parcouru le monde à la recherche d’objets pour décorer les chambres et les espaces communs, ce qui donne à la Guesthouse Cabosse une atmosphère coloniale mâtinée d’une touche asiatique. Elle dispose de quatre suites spacieuses, d’un wing-bar, d’un salon pour l’afternoon high tea et d’un spa. Immergé dans le bassin de baignade naturel, on est loin du monde.

GET A ROOM Chaque suite est placée sous le signe d’un thème particulier, avec des meubles et une décoration à l’avenant. Les suites -Queens, Askoy, Thompson et Moonwalker- disposent d’un coin salon confortable, d’un bureau, d’un lit double avec matelas Vispring et de toilettes japonaises séparées. La salle de bain est équipée d’une baignoire en marbre et d’une douche spacieuse. Le maxibar propose une large gamme de vins, bières belges, boissons fraîches et snacks.

FUN FACT Dans la suite Moonwalker, on découvrira l’authentique borsalino porté par Michael Jackson dans le film éponyme. La suite Askoy abrite deux pièces originales de l’Askoy II, le bateau sur lequel Jacques Brel se rendit aux Marquises.

CHECK-OUT À partir de 520 euros la nuit pour deux personnes.

Olea All Suite Hotel, Zakynthos, Grèce

CHECK-IN Il y a quelques années, des vestiges de ce qui ressemblait à une cité mycénienne engloutie ont été découverts dans les eaux proches de l’île grecque de Zakynthos. Cet hôtel évoque lui aussi cette "Atlantide", avec un modernisme tropical comme écho contemporain aux temples helléniques millénaires. Plus lagon que piscine, le plan d’eau serpente devant le pavillon de yoga, le bar circulaire et le spa. Les thérapies de bien-être aux huiles essentielles méditerranéennes sont un baume pour le corps et l’âme.



GET A ROOM Les architectes de l’agence Block722, basée à Athènes, ont conçu un bâtiment de 93 cubes percés de grandes fenêtres donnant sur l’eau. L’intérieur est épuré, géométrique, contemplatif, avec de hauts plafonds, des tons gris veloutés et des vasques massives en pierre naturelle. Certaines suites ont un accès direct à la piscine tandis que d’autres ont une pièce d’eau privée donnant sur les oliveraies.

ON THE MENU Le complexe dispose de trois restaurants et de trois bars, allant de la paillote ensablée et ombragée, où l’on peut siroter pieds nus une margarita glacée, au panthéon moderne avec des colonnes de bambou et vue sur la mer Ionienne. Le copieux buffet du petit déjeuner est du pain béni pour les affamés.

CHECK-OUT À partir de 230 euros la nuit pour deux personnes.

