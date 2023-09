13 bonnes adresses sur l'île d'Amorgos en Grèce

Pour dormir

Emprostiada

Au cœur du village, dans un jardin fleuri, se dresse une maison à l’ancienne, qui évoque celles des notables de l’île avec sa cheminée en céramique et ses murs fortifiés, parfois crénelés. Elle abrite 5 chambres et 4 suites spacieuses. À partir de 70 euros pour deux.

Kykladonisia

À Katapola, à dix minutes de marche du port, cette ravissante maison bleu et blanc surplombe la baie. Douceur, harmonie, simplicité: on y déposerait bien ses valises à l’année tant ses studios et appartements ont du charme - lits et canapés bâtis, murs chaulés arrondis, adorables cuisines et salles de bain en béton ciré.

Achinos

Dans le joli village de pêcheurs de Xylokeratidi, dans la baie de Katapola, Nikos Gavalas, le frère de Nondas l’agriculteur bio, et son épouse Emilia louent 3 studios et 1 appartement rénovés avec beaucoup de goût. Dans un style épuré et élégant se mélangent objets anciens et design. Chaque terrasse jouit de la superbe vue sur la baie de Katapola. À partir de 65 euros.

| Tél. +30/69.48.51.12.11.

Aegialis

Bâti à flanc de colline, le plus grand hôtel d’Amorgos jouit d’une vue panoramique sur la baie d’Aegiali absolument sublime. Il possède plusieurs bars et restaurants, une agréable piscine d’eau salée, 1 immense spa et 4 salles de yoga permettant de pratiquer tous les jours. À partir de 186 euros la nuit.

Askas Pension

Cette pension familiale offre un cadre authentique pour passer des vacances en toute simplicité près de la mer (plage à 5 minutes à pied). Bonne taverne et cours de yoga sur le toit-terrasse. Le meilleur rapport qualité-prix de l’île. À partir de 35 euros la nuit. www.askaspension.gr

Pour manger & boire

Ston Pyrgo

La délicieuse et authentique taverne de la famille Roussos est ouverte à l’année à Arkesini. Elle se trouve à l’entrée du site archéologique champêtre de la tour d’Agia Triada, qui est la mieux conservée de l’île. Au menu: feuilles de vigne, chèvre à l’origan, chaussons au fromage... et si la pêche est bonne, petite friture, calamars et rougets. De 15 à 20 euros.

| Tél. +30/22.85.07.22.58.

Fata Morgana

À Xylokeratidi, au bord de la mer et à l’ombre d’un tamaris centenaire, cette taverne jouit d’une vue remarquable sur la baie de Katapola, dominée par la colline de Minoa. On s’y régale d’une cuisine grecque revisitée de manière originale: tzatziki à l’artichaut (au lieu du concombre), filet de bar mariné servi avec un tarama parfumé aux noix. De 20 à 25 euros.

| Tél. +30/22.85.07.15.18.

Apospero

Tout en haut de Chora se trouve le restaurant raffiné de l’île. Sa terrasse occupe une jolie place, calme et ombragée, encadrée par 5 chapelles minuscules. Spécialités de la mer comme le ceviche de daurade au citron vert, le filet de thon frais, les crevettes à l’ail confit ou la soupe de poisson. De 20 à 30 euros.

| Tél. +30/22.85.07.18.03.

To Limani tis Kyra Katinas

À Aegiali, dans une petite ruelle du port, cette taverne bleu et blanc est autant une institution qu’une valeur sûre. Chèvre, poulpe ou poissons, salades, légumes au four ou à la casserole: on y savoure toute la cuisine traditionnelle de l’île, dont la soupe de poisson, la fameuse kakavia. De 12 à 18 euros.

Jazzmin

À Chora, ce bar alternatif et raffiné tenu par deux passionnés de l’île est le QG des artistes et des voyageurs depuis 20 ans. Incontournable pour ses brunchs, ses cocktails maison et ses événements culturels. Remarquable choix de tisanes et cafés.