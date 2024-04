3 destinations originales pour partir à l'aventure au Mexique

La réserve de biosphère du papillon monarque, située à environ cent kilomètres au nord-ouest de Mexico City, est un excellent point d'observation de cette migration extraordinaire. Bien que l'on puisse admirer ce papillon migrateur en divers lieux, le sanctuaire El Rosario Butterfly, à Ocampo, demeure le site d'hivernage le plus renommé et le plus vaste. Les mois de janvier et février sont le moment idéal pour s'y rendre.

3 | Oaxaca... Sauterelles et fourmis volantes

Oaxaca est souvent appelée la capitale culinaire du Mexique ou le berceau de la cuisine mexicaine authentique. À raison: la cuisine locale est extrêmement variée et riche en saveurs, traditions et techniques transmises de génération en génération.

La consommation d'insectes y est profondément ancrée: on y mange des chapulínes (sauterelles) et des gusanos (chenilles), mais la délicatesse la plus folle est probablement la chicatana, soit la fourmi volante. Non seulement ces dernières ont une saveur complexe, mais elles sont également difficiles à trouver. Ces grandes fourmis n'émergent du sol qu'une fois par an. Aujourd'hui, les chicatanas sont devenues un produit de luxe prisé par les chefs étoilés.