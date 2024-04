3 hôtels insolites pour pimenter vos vacances

Au Pays de Galles, dans le massif de Snowdonia, se trouve cet établissement qui porte bien son nom: Deep Sleep, qui propose aux plus aventureux de dormir à 419 mètres sous le niveau de la mer. On atteint l’hôtel le plus profond du monde après 45 minutes de marche depuis le village de Blaenau Festiniog.

Armé d’un casque et d’une lampe frontale, on s’engouffre dans cette ancienne mine d’ardoise pour rejoindre les quatre cabines privées et la suite. Il règne une température avoisinant les 10oC, mais le confort est parfait, les chambres disposant tout de même de chauffage et de Wi-Fi.

| À partir de 438 euros la nuit en cabine double. |

| www.go-below.co.uk |

2 | Estelle Manor en Angleterre

Estelle Manor, dans la campagne de l’Oxfordshire.

À deux heures de Londres, dans la campagne de l’Oxfordshire, Estelle Manor incarne la quintessence du classic british luxury tout en atmosphères feutrées et héritage aristocratique. Ce splendide manoir est doté de 108 chambres et suites, décorées de mobilier d’époque et de pièces XXe.

L’ambiance très Downton Abbey 2.0 se décline jusque dans les cottages (de trois à six chambres), disséminés dans le domaine de près de 1.200 hectares. Quatre restaurants rivalisant de perfection pour ravir les papilles des plus exigeants, un centre de fitness et des terrains de padel: il ne manquait plus qu’un petit quelque chose, un spa. C’est chose faite avec les Eynsham Baths, inspirés des thermes antiques, merveille de bien-être sur 3.000m2.