4 adresses pour se ressourcer avant d’affronter l’hiver

Prix | À partir de 290 euros la nuit, petit-déjeuner compris.

Site web | www.euphoriaretreat.com

2 | La Réserve Genève, Suisse

On y vient pour retrouver sa santé mentale avant tout: ici, on apprend à réduire les effets néfastes du stress.

Sur les rives du las Léman, à un jet de pierre de Genève, cet hôtel kids friendly permet de faire un reset total. © Gregoire Gardette

Le cadre

Enfoui au beau milieu d’un parc luxuriant de 4 hectares, au bord du lac Léman, La Réserve attire, depuis plus de vingt ans, les voyageurs aguerris à Genève, généralement plus connue pour être l’épicentre du monde de l’horlogerie. À mi-chemin entre l’aéroport international et le centre-ville, le domaine compte une petite plage de galets accueillant, en été, les activités nautiques comme le paddle et le catamaran. Dès les beaux jours, on peut rejoindre le centre-ville en bateau.

Les lieux

Ceux de tous les superlatifs. La bâtisse pensée comme un lodge africain accueille pas moins de 29 suites et 73 chambres décorées par l’architecte d’intérieur Jacques Garcia. Dans chaque chambre et chaque suite, les harmonies de couleur changent. Côté culinaire, les gourmands ne seront pas en reste avec 5 espaces pour casser la croûte (quand l’appétit va tout va), dont, notamment, le Tsé Fung, seul restaurant chinois étoilé du Michelin en Suisse, qui revisite avec finesse les grands classiques de la cuisine chinoise.

Zénitude

Le reset in & out. Le lieu doit sa réputation à son expertise wellness, qui suit les préceptes de la Clinique Nescens, le centre suisse de prévention du vieillissement pionnier en matière de "healthy-aging", créé par le Professeur Jacques Proust. Ainsi, au sein du géantissime Spa Nescens (2.500m² tout de même), on peut suivre des cures complètes anti-âge, des consultions ostéopathiques ou dédiées à la nutrition, opter également pour un massage ciblé (detox, déstressant, minceur, aux pierres chaudes...), des soins du visage de haut vol avec la gamme de produits éponymes. Une bulle hors du temps, où le bien-être est envisagé dans tous les sens du terme.

Spécialité

Faire baisser le cortisol et donner un glow up. Le programme "Better-Aging" au féminin permet de ralentir les effets du temps de manière holistique. Tout commence par un bilan complet (un bilan sanguin et une analyse du cycle féminin, un bilan ostéopathique et nutritionnel). L’équipe adapte, sur 4 ou 7 jours, un programme personnalisé avec des séances de coaching, des massages, un menu healthy, des soins d’avant-garde, des séances d’infrathérapie de pulsothérapie et de reshaping.

Cerise sur le gâteau

Une vraie adresse kids friendly: le kids club propose même des cabanes dans les arbres. Avec ou sans enfant, aucune excuse pour se ressourcer.

Prix | À partir de 3.090 euros le programme de 4 jours, sans hébergement.

Site web | www.lareserve-geneve.com

3 | São Lourenço do Barrocal, Portugal

On y vient pour une expérience au cœur de l’authenticité doublée d’une cuisine kilomètre zéro.

© Nelson Garrido

Le cadre

À deux pas du lac d’Alqueva (le plus grand lac artificiel d’Europe), dans la région portugaise de l’Alentejo, Monsaraz est une charmante petite cité médiévale fortifiée perchée sur une éminence rocheuse. Interdit aux voitures, le village arbore une blancheur presque grecque.

Les lieux

À l’origine, au XIXe siècle, São Lourenço do Barrocal était un village agricole où vivaient plus de 50 familles. Aujourd’hui, José António Uva est la huitième génération de propriétaires de ce domaine de pas moins de 800 hectares tourné vers le bio. Il a transformé les anciennes écuries et les pièces rustiques en 22 chambres, 2 suites et 16 cottages shabby chic, avec des pièces artisanales parfois contemporaines, fabriquées dans la région.

Zénitude

La célèbre marque de cosmétiques bio Susanne Kaufmann appose de son sceau le spa de cette farmhouse, qui propose des expériences sensorielles profondes et des soins naturels. Il règne d’ailleurs une ambiance monastique, une sérénité simple et voluptueuse lorsqu’on emprunte l’unique allée voûtée qui relie 4 salles de soins, une salle de relaxation, des saunas scandinaves et une salle d’hydrothérapie avec une baignoire en bois de cèdre.

Cerise sur le gâteau

Presque littéralement. Se concentrant sur une tradition culinaire locale forte, avec un souci d’autosuffisance consciente à l’esprit, le restaurant propose des mets concoctés avec des produits bio de saison issus du potager et du domaine. Les dîners, ici ou dans le second restaurant, Hortelão, sont pris al fresco sous un magnifique ciel d’encre (aucune pollution lumineuse ne gâche ici le ciel étoilé). Autre réjouissance: on peut dénicher du vin d’Alentejano, du jambon ibérique ou autres pâtisseries portugaises dans la petite épicerie fine du domaine.

Prix | À partir de 746 euros la nuit.

Site web | www.barrocal.pt

4 | Lanserhof Sylt, Allemagne

On y vient pour une remise à zéro annuelle, numérique aussi tant qu’à faire.

Niché sur l’île de Sylt, cet hôtel à l’architecture originale offre le meilleur pour vivre mieux, plus longtemps. © Alexander Haiden

Le cadre

"Les Hamptons de l’Allemagne". La troisième adresse du groupe Lanserhof, leader européen de la médecine préventive et régénératrice, se niche sur l’île allemande de Sylt, au bord de la mer des Wadden, à un jet de pierre du Danemark et connue pour ses plages préservées.

Les lieux

On a d’yeux que pour l’architecture. Conçu de manière durable par l’architecte Christoph Ingenhoven autour d’un envoûtant escalier hélicoïdal sur cinq étages, les courbes du bâtiment créent l’illusion que le vaste toit de chaume (le plus grand d’Europe) flotte au-dessus d’un gigantesque espace comprenant 68 chambres et suites plus une clinique. La lumière naturelle est maximisée pour soutenir le rythme circadien, pour maintenir le biorythme naturel.

© Alexander Haiden

Core-business

"Vivre mieux, plus longtemps." Entre les dunes et les hautes herbes de ce bout du monde à la beauté sauvage, les âmes tourmentées et les corps fatigués se ressourcent dans ce "médi-resort" qui propose un concept innovant mêlant naturopathie traditionnelle et dernières avancées médicales. Pour se débarrasser du lest inutile (entendez par là ce que vous voulez), on commence par un check-up médical minutieux et l’on explique la méthode du médecin autrichien Franz Xaver Mayr, qui a consacré sa vie à la seule étude de l’intestin, convaincu que celui-ci est l’organe à choyer pour soigner l’ensemble du corps (il peut être responsable de maladies de la peau, cardiovasculaires ou de pathologies mentale NDLR).

La spécialité

Rééquilibrage alimentaire, jeune intermittent et détox carabinée (numérique aussi!). Elle passe par l’assiette, ou plutôt le bol: bouillon de légumes et sel d’epsom seront les alliés d’une diète stricte, pour réapprendre à mastiquer, plutôt trente fois qu’une, pour activer la salivation et permettre une meilleure digestion. Marches nordiques, drainages lymphatiques, massages thérapeutiques, séances de yoga ou de méditation, mais aussi cryothérapie, consultations dermatologiques ou infusions de vitamines viennent booster le métabolisme et réveiller l’organisme.

Cerise sur le gâteau

Lanserhof Sylt est doté du scanner 3D-full body Vectra, une des dix machines au monde capables, grâce à 96 caméras combinées à l’IA, d’analyser chaque grain de beauté ou tâche de naissance pour traquer un éventuel cancer de la peau.