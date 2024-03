4 destinations à visiter lors de vos vacances en Espagne

The 100 Travel | 2024

1 | Benalmádena

Hommage à Christophe Colomb

En Espagne, sur la Costa del Sol, au sud de Málaga, le château de Colomares, à Benalmádena, rend hommage, sur 1.500 mètres carrés, à Christophe Colomb et à la découverte de l'Amérique. Son créateur, Esteban Martín, a débuté sa construction en 1987, assisté par deux maçons, et la dernière pierre a été posée sept ans plus tard.