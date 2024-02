4 destinations pour partir à l'aventure

4 | À vélo à travers 8 pays | Trans Dinarica Trail, les Balkans

Le parcours n’emprunte pas que des routes goudronnées et évite notamment les villes pour se retrouver dans des endroits insolites, hors des sentiers battus. Un site classé au patrimoine de l’Unesco , par exemple, un lac magnifique, un domaine viticole ou un parc national. L’un des sites incontournables est le parc national de Tara, en Serbie, avec sa forêt d’épinettes serbes, des cascades, des lacs et des points de vue photogéniques comme celui de Banjska Stena . Les premiers randonneurs pourront partir en juillet.

3 | Le vol du condor | Vallée de Colca, Pérou

Fait notable: le canyon de Colca, au Pérou, est deux fois plus profond que le Grand Canyon aux États-Unis et fut longtemps considéré comme le plus grand de la planète. Il faut compter 4h30 de route au nord d’Arequipa pour atteindre l’impressionnante Vallée de Colca, une région naturelle absolument magnifique, où l’un des oiseaux les plus impressionnants au monde, l’Andescondor, survole régulièrement les lieux.