5 bons plans pour partir en vacances last minute

Entre Sumbawa et Flores en Indonésie, le parc National de Komodo s’étend sur trois îles (Rinca, Padar et Komodo) et doit son nom à son habitant le plus célèbre, le dragon de Komodo. L’archipel est un véritable trésor pour tous ceux qui souhaitent découvrir la biodiversité d’une richesse exceptionnelle de la région. Cette iguane, qui peut atteindre 3 mètres de long, est non seulement la plus grande du monde, mais sa morsure venimeuse est potentiellement mortelle.

Il n’y a que sept "Pink Beach" dans le monde, ce qui rend ce lieu véritablement magique. © Devagonal / Wikimedia Commons

3 | Careyes, sur la côte ouest mexicaine

Entre la forêt tropicale et l’océan Pacifique, se trouve un lieu méconnu: Careyes. Ce domaine hédoniste combine architecture utopiste et lifestyle bohème.

Pendant des années, le secret s’est transmis de bouche à oreille entre voyageurs privilégiés: entre Puerto Vallarta et Manzanillo se trouve un paradis de 2.500 hectares, niché en pleine nature et dominant l’océan.

Tous les bâtiments sont recouverts de "palapas", les toits typiquement mexicains faits de feuilles de palmier séchées. Tous les autres matériaux sont également locaux et naturels. © CAREYES

La singularité de Careyes, est notamment due à son parti pris architectural. Châteaux spectaculaires, maisons idylliques, casitas multicolores et emblèmes spirituels peuplent le domaine. Chaque construction respecte les règles établies par le maître des lieux selon les principes de l’architecture vernaculaire mexicaine. La ligne droite est bannie au profit de courbes sensuelles et de formes rondes; les maisons sont ouvertes, dotées de multiples terrasses et de grandes fenêtres pensées comme des tableaux.

Les maisons à Careyes n’ont pas d’angles: elles sont tout en rondeurs, un clin d’œil à l’architecture mexicaine. © Karel Balas / Vega Mg

4 | Musandam à Oman, près de Dubaï

Quand on pense à Oman, c’est souvent l’image d’étendues désertiques qui vient à l’esprit. Ce que l’on sait moins, c’est que le sultanat abrite d’impressionnants fjords dans la région de Musandam, à deux heures et demie de route de Dubaï.

À Khasab, on embarque à bord d’un boutre, un voilier arabe traditionnel en bois, pour sillonner les eaux turquoise bordées d’imposantes montagnes et de majestueuses falaises. La vie sous-marine, riche en coraux colorés et en poissons variés, est un paradis pour les plongeurs et les amateurs de snorkeling, pendant que les dauphins qui nagent à côté du bateau ajoutent au charme de l’expérience.

Les couchers de soleil aux teintes rougeoyantes sur lesquelles se détache le paysage accidenté participent également à la magie des lieux. © Shutterstock

5 | Le Parc National des Bardenas Reales en Espagne

Le Parc National des Bardenas Reales est la version européenne du Grand Canyon. Ce désert est situé en Navarre, à environ deux heures de route au sud de Saint-Sébastien, ce qui en fait également un lieu de tournage très prisé. Il a servi de décor pour la dernière saison de "Game of Thrones" et pour le James Bond "Le monde ne suffit pas".

Plaines infinies, ravins, montagnes et formations rocheuses, parmi lesquelles se distingue la Castil de Tierra — une cheminée de fée qui se dresse seule dans une plaine aride, avec quelques montagnes en arrière-plan — font de la région un régal pour les amateurs de paysages.