5 destinations aux plages spectaculaires

Kristiansand est la ville la plus méridionale de Norvège, avec ses maisons colorées en bois et ses bateaux qui permettent d’explorer les îles voisines. Elle se trouve à un peu moins de quatre heures de route d’Oslo. Sur la place, il y a même des palmiers!

Il faut absolument visiter Odderøya, une ancienne base navale qui fut la plus grande station de quarantaine de toute l’Europe du Nord. Aujourd’hui, on peut s’y promener et s’y baigner en admirant les fjords, mais il y a tout autant d’œuvres d’art à admirer. Plus tard dans l’année, le Kunstsilo, un ancien silo à grains transformé en musée, affichera aux cimaises encore plus d’œuvres d’art et mettra l’accent sur l’art moderne norvégien.

3 | Oubliez les clichés | Bodrum, Turquie

Avec ses vestiges et ses jolies criques, Bodrum entend désormais convaincre les voyageurs de sa transformation: la cité balnéaire accueuille désormais deux restaurants étoilés. © Getty Images

Lorsque l’on évoque Bodrum, on pourrait avoir le poil qui se hérisse. Car on pense tout de suite aux établissements du tourisme de masse, mais aussi à son Mausolée, l’une des sept merveilles du monde. Mais ce que l’on sait moins, c’est que cette cité touristique de la mer Égée abrite également de nombreux villages pittoresques, des plages à l’eau turquoise et, surtout, de nombreux points de vue paisibles qui n’ont pas encore été découverts par le grand public.

Pourquoi ne pas faire connaissance avec le vin local chez Karnas Vineyards et goûter en même temps leur fromage de chèvre fait maison? Gumusluk, quant à lui, est l’endroit idéal pour un coucher de soleil inoubliable, par exemple lors d’une randonnée le long de la côte. Autre fait notable: deux restaurants, Maçakızı et Kitchen, ont fait leur entrée dans la liste des étoilés au Guide Michelin.

2 | World Design Capital | San Diego, États-Unis

© Jermaine Ee - Unsplash

À San Diego, il n’y a pas que les plages, les fish tacos et la bière. Cette année pourrait être charnière car la ville vient d’être nommée ni plus ni moins capitale mondiale du design, en même temps que sa ville jumelle Tijuana (au Mexique). Les deux villes disposent d’une riche communauté de designers, et elles le montreront lors de divers événements, comme la semaine du design à Tijuana en mai.

Les amateurs d’architecture sont également au bon endroit à San Diego: il faut absolument passer par la bibliothèque Geisel, brutaliste et futuriste, conçue dans les années 1970 par William Pereira, l’homme qui a également dessiné le musée d’art du comté de Los Angeles.

Autres hotspots architecturaux: le Salk Institute de Louis Kahn et, de l’autre côté de la frontière, le Tijuana Cultural Center de Pedro Ramirez Vazques et Manuel Rossen Morrison.

1 | Paradis subtropical et ciel étoilé | Ishigaki, Japon

Dans l’archipel japonais, l’île d’Ishigaki présente un décor idyllique: sable blanc, eau cristalline et Barrière de Corail d’un bleu éclatant. C’est aussi l’endroit idéal pour observer la Voie lactée. © Romeo A. / Unsplash

Ishigaki est une île de l’archipel japonais particulièrement appréciée des amateurs de snorkeling et de plongée sous-marine en raison de ses spectaculaires coraux et de ses importantes populations de tortues et de raies. Sable blanc, eau cristalline, barrière de corail et nature préservée sont ainsi les atouts majeurs de ce paradis subtropical.

Ce que l’on sait moins, c’est qu’il s’agit également du premier "Dark Sky Park" (parc du ciel étoilé) du Japon. En d’autres termes, c’est l’endroit idéal pour observer le ciel de nuit, lorsque la Voie lactée se laisse découvrir sans aucune pollution.

Un conseil pour ceux qui recherchent une maison de vacances spéciale avec vue sur la mer: le célèbre architecte japonais Sou Fujimoto a conçu la spectaculaire villa/retraite "Not a Hotel" sur la côte sud-ouest. Sa conception circulaire, couronnée d’un toit ondulant et luxuriant, invite les hôtes à embrasser la nature sous tous les angles.