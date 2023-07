5 spots où se baigner au cœur des villes en Europe

Prix d'accès variable en fonction des plages.

La côte d'Apollon est accessible en tram ou en bus.

La côte d'Apollon, au sud d'Athènes. © Shutterstock

Cap Sounion - Παραθαλάσσιο σπίτι σε μαγευτική τοποθεσία, ΠΑΝΟΡΜΟΣ, ΖΕΖΑ, Grèce 37.6817164,24.0665311, ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΠΟΥΝΤΑ, ΖΕΖΑ 195 00, Grèce

Munich | Allemagne

Au cœur de Munich, se trouve un espace vert de plus de 400 hectares. Le Englischer Garten - en français, le jardin anglais - est l'un des plus grands parcs urbains au monde. Il est traversé par le canal artificiel de l'Eisbach pour le plus grand plaisir des touristes et des locaux. Outre la baignade, il est possible d'y surfer grâce à des vagues artificiellement créées. Et deux brasseries typiquement allemandes désaltèrent les visiteurs assoiffés tout au long de la journée.

Libre d'accès.

Accessible en métro, tram ou bus.

Le canal Eisbach traverse le Einglischer Garten de Munich. © Shutterstock

Englischer Garten, Munich, Allemagne Munich, Allemagne

Marseille | France

Il serait difficile de conseiller un seul coin où se baigner à Marseille tant ils sont nombreux. La cité phocéenne regorge de plages et de criques exceptionnelles proches du centre. À deux pas du Vieux-Port, la Plage des Catalans s'avère idéale pour se rafraîchir avant de poursuivre sa visite de la ville. Mais, en s'éloignant un peu plus encore, on tombe sur Malmousque, un petit village authentique avec son port de pêche et ses petites criques du bord de mer. Sans oublier l'imposante Plage du Prado - la plus connue de Marseille - et ses nombreuses activités.

Retrouvez toutes les plages de Marseille juste ici.

La plupart des plages sont accessibles en transports en commun.

La Plage des Catalans, la plus proche du Vieux-Port de Marseille. © Shutterstock

Marseille, France Marseille, France

Copenhague | Danemark

Quand le mercure grimpe à Copenhague, nous prend l'envie de piquer une tête. Cette région du monde n'est certes pas réputée pour ses fortes chaleurs, mais la qualité de l'eau y est particulièrement bonne et de nombreuses rives sont aménagées pour la baignade. L'un des endroits les plus populaires est Island Brygge. On y trouve plongeoirs, rives en bois pour s'allonger au soleil, barbecues et installations de sport.

Les zones de baignade sont ouvertes du 1er juin au 31 août.

Les rives d'Island Brygge à Copenhague, au Danemark. © Shutterstock