À Paris, la maison de joaillerie Chopard ouvre son premier hôtel

Nulle enseigne brillante, nulle plaque gravée. De la rue, rien ne laisse deviner que se cache, derrière une mystérieuse porte en fer forgé, le nouveau et premier hôtel de la maison Chopard. Sur la grille, une lettre C, incrustée à la feuille d'or, donne cependant un indice. Après avoir créé la surprise avec Caroline's Couture, sa première ligne de mode, pendant le Festival de Cannes au mois de mai, Caroline Scheufele, coprésidente de Chopard, se lance, avec son frère Karl-Friedrich, dans l'hôtellerie. C'est l'envie d'emprunter une voie inattendue qui a prévalu pour la réalisation de ce nouveau projet.

"L'hôtel de Vendôme, attenant à notre boutique, était à vendre; nous ne pouvions pas refuser de saisir une si belle occasion!", révèle Caroline Scheufele. "On a voulu donner un esprit de famille à l'ensemble, car Chopard, c'est avant tout une famille. Le monde de l'hôtellerie et celui de la joaillerie sont très liés par le prisme du bien-recevoir. C'est la base de notre métier: on veut offrir un service impeccable à notre clientèle et c'est ce qu'elle va trouver ici."

Parmi les tâches les plus ardues: redistribuer les volumes et réhabiliter un étage tel qu'il était au XVIIIe siècle, avec sa hauteur sous plafond de 5,20 mètres. Pour cela, il a fallu en démolir un, ajouté par l'ancien propriétaire pour rentabiliser l'espace. Rendre hommage à cette adresse unique et représenter le "numéro un" de la Place Vendôme signifiait également s'inspirer du passé de la célèbre esplanade octogonale et de l'un de ses architectes, Jules Hardouin-Mansart. Le style de l'architecte favori de Louis XIV illustre le classicisme à la française. On lui doit la réalisation de la galerie des Glaces au château de Versailles ou le Grand Trianon. Il façonna les beaux décors de boiseries rocaille qui explosèrent sous Louis XV.