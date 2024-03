Des hôtels proches de chez vous pour voyager au Japon ou dans les années 70

Bien que la machine à remonter le temps n’existe pas (encore), séjourner au Yust permet de faire un bond en arrière de 40 ans. En effet, cet hôtel établi à Liège et à Anvers a aménagé quatre chambres dans le style seventies . Imaginez des papiers peints aux motifs graphiques dans les tons de marron, vert, orange et rouge; des rideaux de porte en bambou; des plantes d’intérieur; du bois sombre.

Outre les chambres doubles, Yust propose des chambres familiales dans cette même ambiance seventies, équipées de quatre ou six lits.

Pour cet aménagement intérieur, l’enseigne a collaboré avec Ikea. Le géant suédois de l’habitat célèbre son 80ᵉ anniversaire et, pour l’occasion, s’est plongé dans ses archives. Des pièces iconiques et des best-sellers du passé ont été remis au goût du jour dans de nouvelles couleurs fraîches, et réunis dans la collection Nytillverkad.