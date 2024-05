Hôtels, restaurants et plus | 10 joyaux cachés à Saint-Tropez

La Ponche est devenu un hôtel de renommée mondiale quand Roger Vadim et Brigitte Bardot y séjournèrent durant le tournage de "Et Dieu... créa la femme". © Courtesy of La Ponche

La Ponche

| Prix | À partir de 526 euros la nuit en chambre double

| Adresse | 5 Rue des Remparts, 83990 Saint-Tropez

| Site web | laponche.com

3 | Lily of the Valley

Pour ceux qui regretteraient de devoir interrompre leur routine sportive ou qui zapperaient volontiers les repas copieux des hôtels, Lily of the Valley est l'adresse à connaître. Conçu par Philippe Starck, cet hôtel est dédié à un mode de vie healthy: repas ultra-sains, suites avec piscine privée, Shape Club avec personal trainers et low calory meals. Et le bar afférent, sur la plage de Gigaro, est un lieu prisé des locaux.

L'hôtel Lily of the Valley est considéré comme le paradis de la détente et de la remise en forme en France, en prônant une approche holistique de la santé et du ressourcement. © November Studio

Lily of the Valley

| Prix | À partir de 468 euros la nuit en chambre double

| Adresse | Colline Saint Michel, Boulevard Abel Faivre, Quartier de Gigaro, La Croix-Valmer

| Site web | lilyofthevalley.com

Restaurants et bars

4 | Indie Beach

Indie Beach est un bar de plage sur la Plage de Pampelonne, une des plages emblématiques de Saint-Tropez. Construit avec des matériaux naturels et locaux, ce beachbar (qui propose un menu complet) orné de rayures jaune vif est devenu un véritable phénomène sur Instagram depuis que Jacquemus y a non seulement ouvert une mini-boutique l'année dernière, mais s'est aussi chargé du textile des chaises longues et des parasols sur la plage.

Indie Beach affiche les couleurs de la célèbre maison de mode Jacquemus. © Courtesy of Indie Beach / Jacquemus

Indie Beach

| Adresse | Route de Bonne Terrasse, 83350 Ramatuelle

| Site web | indiegroup.fr/indiebeach

5 | Les Moulins de Ramatuelle

Que des bons clichés du Midi de la France: situés sur la route des plages et pourtant loin de l'agitation, Les Moulins de Ramatuelle se dissimulent parmi les pins, les oliviers et les cyprès. Imaginez un apéritif dans le jardin ou une partie de pétanque entre amis avant de vous régaler d'un menu ultra frais faisant la part belle aux produits du terroir et de la mer...

Situés sur la route des plages et pourtant loin de l'agitation, Les Moulins de Ramatuelle se dissimulent parmi les pins, les oliviers et les cyprès. © Justine Hern

Les Moulins de Ramatuelle

| Adresse | 34 Chemin des Moulins, Ramatuelle

| Site web | lesmoulinsderamatuelle.com

6 | Fondugues-Pradugues

Situé à l'intérieur des terres de Ramatuelle, ce magnifique domaine viticole est réputé pour ses vins naturels et biodynamiques. Assis dans la lumière dorée du soleil couchant parmi les vignes tout en dégustant les plats de la cheffe (et tatoueuse tribale) Valentine Costuna, vous pourriez vous pincer à plusieurs reprises pour vous assurer que vous ne rêvez pas. Le domaine propose également des dégustations de vin accompagnées de snacks, ainsi qu'un charmant food truck niché entre les arbres.

Situé à l'intérieur des terres de Ramatuelle, le magnifique domaine viticole Fondugues-Pradugues est réputé pour ses vins naturels et biodynamiques. © Fondugues-Pradugues / HFABRE

Fondugues-Pradugues

| Adresses | 7677 Route des Plages Road 93, Ramatuelle

| Site web | fondugues.fr

7 | Café de l'Ormeau

Cet ancien bistrot de village, qui a récemment été repris, a gardé son ambiance familiale, car ses propriétaires sont restés fidèles à l'esprit du lieu. Cet état d'esprit, doublé du fait qu'il soit ouvert toute l'année, en fait le rendez-vous des riverains. La carte est simple, mais excellente.

Le Café de l'Ormeau à Ramatuelle sert une cuisine simple, mais délicieuse, prouvant ainsi qu'il en faut parfois peu pour être heureux. © Courtesy of Café de l'Ormeau

Café de l'Ormeau

| Adresse | 4 Place de l'Ormeau, 83350 Ramatuelle

| Site web | indiegroup.fr/cafedelormeau

Magasins

8 | Le marché de Saint-Tropez

Le mardi et le samedi matin, c'est l'effervescence sur la Place des Lices où les marchands proposent tout au long de l'année des produits de la région: légumes, fruits et poissons frais, mais aussi huile d'olive, miel, tapenades et autres produits sublimant l'univers de l'apéritif. C'est également l'endroit où repérer des célébrités évaluant des tomates ou jouant à la pétanque sous les platanes.

Le marché de Saint-Tropez. © Getty Images

Le marché de Saint-Tropez

| Quand | Tous les mardis et samedis de 7h à 13h

| Où | Place des Lices, 83350 Saint-Tropez

À faire

9 | Domaine du Rayol - Le Jardin des Méditerranées

Sur un domaine de vingt hectares, Gilles Clément, éminent architecte paysagiste français, a rassemblé une vaste collection de plantes provenant du monde entier. À la fois jardin botanique et réserve naturelle, ce lieu illustre parfaitement la nécessité d'agir pour protéger le climat. On flâne dans les jardins avec un guide ou on l'explore de son côté en suivant un guide. On repère des espèces originaires de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud et de bien d'autres régions. Des activités spécialement conçues pour les enfants sont également proposées.

Sur le Domaine du Rayol - Le Jardin des Méditerranées, un domaine de vingt hectares, Gilles Clément, éminent architecte paysagiste français, a rassemblé une vaste collection de plantes provenant du monde entier. © Courtesy of Domaine du Rayol

Domaine du Rayol - Le Jardin des Méditerranées

| Adresse | Avenue Jacques Chirac, Rayol-Canadel-sur-Mer

| Site web | domainedurayol.org

10 | Musée de l'Annonciade

Ce charmant petit musée installé dans une église du centre de Saint-Tropez est consacré aux œuvres de la période 1890-1950, époque où des peintres comme Henri Matisse et Georges Braque fréquentaient le peintre néo-impressionniste Paul Signac. Fondé par ce dernier en 1922, le musée a une impressionnante collection d'œuvres fauves et pointillistes. Un refuge artistique idéal pour trouver de la fraîcheur durant les chaudes journées d'été!

Le Musée de l'Annonciade rappelle que Saint-Tropez a été l'un des foyers les plus actifs de l'avant-garde picturale au début du siècle dernier, notamment grâce à Paul Signac. © Guillaume Voiturier / Saint-Tropez Tourisme