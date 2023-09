Le tourisme différemment à Lanzarote | Nos 7 meilleures adresses

Les Belges Bert Pieters et Yves Drieghe ont fait la traversée vers Lanzarote. Ils y gèrent aujourd'hui la "farm, arts et suites" Hektor. Voici leurs meilleures adresses.

Ceux qui ont récemment séjourné à Lanzarote savent que quelque chose est en marche. Une nouvelle génération d'entrepreneurs jeunes et moins jeunes insuffle de la vitalité dans le tourisme traditionnel. On privilégie le retour aux sources, en se focalisant davantage sur "ce qui est propre à Lanzarote" plutôt que sur "ce que veut le touriste de masse".

C'est pourquoi les Belges Bert Pieters (43 ans) et Yves Drieghe (40 ans) ont fait la traversée vers l'île Canarie. Ils ont troqué leur agence de branding créatif Dift pour la "farm, arts & suites" Hektor, une ferme avec des chambres d'hôtes et une destination artistique. Ils connaissent l'île comme personne et partagent leurs sept meilleures adresses.