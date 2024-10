Les dernières tendances et astuces pour voyager

1 | Le 'set-jetting'

Aujourd’hui, c’est plutôt The Crown, les Chroniques des Bridgerton, Emily in Paris qui font sortir les Netflixeurs de leur canapé. Dernière en date: la série Wednesday de Tim Burton met en lumière plusieurs sites en Roumanie, et plus particulièrement à Bucarest.

2 | La copropriété de luxe

Un pied-à-terre, c’est bien. Plusieurs, c’est mieux. Et si on peut en avoir cinq pour le prix d’un, c’est le jackpot. C’est le concept simple et pourtant novateur de Mélie Dunod et Nico Watzenig. Les jeunes entrepreneurs fondent August en 2019, un modèle de copropriété de luxe avec un service cinq étoiles qui sélectionne des résidences exclusives, par collection de cinq, à travers l’Europe. Les propriétaires disposent d’un portefeuille d’appartements ou de villas de luxe, et peuvent séjourner en moyenne huit à douze semaines par an dans les différentes propriétés.