Les groupes de luxe comme LVMH diversifient leur empire

Cette présence est de plus en plus marquée dans les grandes villes, Paris en tête. En effet, c'est à Paris, où LVMH est l'un des principaux sponsors des Jeux olympiques 2024, que la mainmise du secteur du luxe se fait le plus sentir. Cette industrie, destinée à une petite minorité de clients fortunés, investit dans l'ouverture d'hôtels et de restaurants, mais pas seulement: les LVMH, Kering, Richemont, Chanel, Prada et Burberry de ce monde érigent des musées dans lesquels ils exhibent les inépuisables collections d'art de leurs fondateurs ou, le cas échéant, glorifient leur propre histoire. Dans le jargon du XXIème siècle, c'est ce que l'on appelle le storytelling, le narratif. Et s'il y a une longue file d'attente devant la porte des boutiques du matin au soir, c'est que tout va bien.