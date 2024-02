Les hôtels légendaires de LVMH se mêlent aux restaurants étoilés

LVMH étend sa toile sur Paris et ses concurrents lui emboîtent le pas. D'un légendaire hôtel sur rails au Cheval Blanc: ne vendre que de la mode semble démodé.

LVMH est également propriétaire de la chaîne hôtelière Cheval Blanc , qui compte à ce jour cinq établissements - dont un immeuble en bord de Seine chipé à la Samaritaine - et de la société Belmond, qui exploite 46 hôtels et resorts dans 24 pays, d'Anguilla au Botswana, la chaîne Cipriani avec le Harry's Bar, ainsi qu'un légendaire hôtel sur rails, le Venice Simplon-Orient-Express.

La Maison Dior a ouvert une pâtisserie et un restaurant, Monsieur Dior, dirigé par le chef Jean Imbert.

La Maison Dior , entièrement rénovée à Paris il y a deux ans, abrite une suite hôtelière ultra luxueuse où officie le personnel du Cheval Blanc. Les clients reçoivent les clés de l'ensemble du bâtiment et peuvent également faire leurs achats en dehors des heures d'ouverture. La Maison Dior dispose également d'une pâtisserie, d'un restaurant (Monsieur Dior, dirigé par le chef français Jean Imbert), d'un atrium avec un jardin conçu par l'architecte paysagiste belge Peter Wirtz, d'œuvres d'art de qualité muséale (dont une rose de huit mètres de haut créée par l'artiste allemande Isa Genzken) et de La Galerie Dior.

Sur l'avenue des Champs-Élysées, les travaux de la nouvelle Maison de Louis Vuitton, qui s'établira dans l'ancien hôtel Élysée Palace où Mata Hari fut arrêtée en 1917, ont commencé. Rappelons que cet hôtel avait fermé et était devenu une banque. À l'origine, il était prévu d'y aménager des bureaux pour Dior, mais le projet a été abandonné. Outre une boutique et un espace d'exposition, Louis Vuitton prévoit d'y installer plusieurs chambres d'hôtes, mais ces projets n'ont pas encore été officiellement confirmés. Le chantier est actuellement dissimulé derrière une bâche sur laquelle figure une malle de voyage géante. On ne sait pas encore ce qu'il adviendra de l'actuel flagship, inauguré il y a vingt ans dans le bâtiment voisin.