Les rituels de voyage d'Inge Onsea (Essentiel Antwerp): de la planification à la détente

Inge Onsea arrive toujours au dernier moment à l'aéroport. © RV

"J'emporte beaucoup de chaussures, mais ma valise n'est jamais pleine. Ainsi, j'ai de la place pour les objets que je trouve à l'étranger." Inge Onsea

Combien de bagages avez-vous avec vous?

"Beaucoup, mais jamais trop. J'organise toutes mes affaires dans des cubes de rangement. Et chaque fois que je fais ma valise, je fais des listes et des photos des ensembles que je veux porter en vacances. Ainsi, je suis sûre que toutes les pièces vont ensemble et qu'il n'y a rien de trop dans ma valise. C'est le côté maniaque du contrôle en moi."

"Malgré les nombreuses chaussures que j'emporte, ma valise n'est jamais complètement pleine. Je garde cet espace libre pour les objets que je trouve à l'étranger. Souvent, ce sont des choses pour la décoration de ma maison, comme un vase gigantesque et extrêmement fragile. J'ai miraculeusement réussi à le ramener intact en Belgique – pour admettre ensuite qu'il ne va pas du tout avec mon intérieur."

Inge Onsea est cofondatrice et directrice créative de la marque de mode Essentiel Antwerp, qui fête cette année ses 25 ans. © Alexander D'Hiet

Publicité

"Réveillez-moi seulement quand nous allons atterrir. Dès que je m'assois dans l'avion, je dors." Inge Onsea

Quelle est votre plus grande irritation en voyage?

"Les bagages perdus, surtout quand c'est de ma faute. Une fois, à l'aéroport de New York, j'ai pris par erreur la valise de quelqu'un d'autre, et cela la veille de l'ouverture de notre nouvelle boutique là-bas. En l'ouvrant, je n'ai pas trouvé mes ensembles préalablement composés, mais l'équipement d'un randonneur expérimenté. Heureusement, la mienne a été retrouvée le lendemain, et j'ai pu passer la soirée avec une tenue de notre nouvelle boutique."

Que mangez-vous et buvez-vous en chemin?

"Rien d'autre que de l'eau. De cette façon, je peux dormir pendant tout le vol. Car c'est ce que je fais dès que je m'assois: dormir. Comme je voyage généralement pour le travail et que je commence à travailler dès mon arrivée, je veux m'adapter à l'heure du pays où je me rends. On ne doit me réveiller que lorsque nous allons atterrir."

"D'ailleurs: il suffit que ce soit un peu confortable, et je peux dormir. J'ai ainsi dormi par terre entre les sièges pendant tout mon premier vol vers l'Inde. Et quand mes parents m'emmenaient en vacances en voiture quand j'étais enfant, ils mettaient les valises entre les sièges pour que mon frère puisse dormir sur la banquette arrière et moi sur la plage arrière."

"Suis-je la seule à devenir beaucoup plus émotive en regardant un film triste dans un avion que sur le sol?" Inge Onsea

Publicité

Que faites-vous une fois réveillée?

"J'écoute un podcast. Le plus hilarant est ‘My Dad Wrote a Porno’. Je l'ai découvert lors d'un vol vers la Chine, grâce à mon directeur artistique. Chaque semaine, un fils et ses amis se réunissent pour lire et commenter un chapitre du livre de son père, qui a décidé après sa retraite d'écrire le pire porno de tous les temps."

"Je lis parfois aussi sur mon Kindle, ou je regarde un film sur Netflix sur mon iPad. Suis-je la seule à devenir beaucoup plus émotive en regardant un film triste dans un avion que sur le sol?"

Qu'y a-t-il dans votre bagage à main?

"Rien de plus que de la crème pour le visage, beaucoup d'eau, mon téléphone, Kindle et iPad. Mes bouchons d'oreilles et mon masque de sommeil font partie de ma tenue, tout comme un sweat-shirt et un pantalon de survêtement."

Combien de temps à l'avance arrivez-vous à l'aéroport?

"Aussi maniaque du contrôle que je sois avec ma valise, je suis laxiste pour arriver à l'heure à l'aéroport. Au grand désespoir de mon copain – qui préfère être là quatre heures à l'avance – je suis toujours à la dernière minute. Je déteste attendre. J'ai donc déjà raté quelques vols. Quand nous voyageons ensemble, nous devons tous les deux faire des compromis."

Quel aéroport voulez-vous absolument éviter en chemin?

"Celui de Delhi, et par extension tous les aéroports indiens. Alors que des centaines de milliers de personnes font la queue à la douane, il y a constamment des changements de poste entre les douaniers. C'est un grand chaos. Comme j'ai vécu cinq ans à Mumbai – j'étais fiancée et prévoyais de m'y marier – et que j'y allais au moins deux fois par an avant la crise du coronavirus, je suis souvent passée par cet aéroport. Peut-être que c'est très controversé de dire ça, mais je trouve que l'aéroport de Charleroi n'est pas si mal: il n'y a pas de file d'attente et vos bagages sont immédiatement disponibles. Très efficace."

Quelle est votre compagnie aérienne préférée?