Marrakech ou Italie | 2 nouvelles adresses où passer la nuit

2. Palais du design | Palazzo Luce hotel

Pendant quinze ans, la Milanaise Anna Maria Enselmi a collectionné du design du 20e siècle. Elle conservait ses pièces dans un entrepôt, jusqu’au jour où elle a découvert un palais du 14e siècle dans les Pouilles. C’est là qu’elle a installé sa collection, après avoir rénové la bâtisse de 1500 mètres carrés pendant cinq ans. Il est désormais possible d’y séjourner dans une des sept chambres, au milieu de pièces d’Osvaldo Borsani, Ettore Sottsass et Giò Ponti.

Outre du design italien et international de premier plan, on y trouve également de l’art contemporain, notamment de William Kentridge, Marina Abramović, Vanessa Beecroft et Thomas Ruff. Pour ce faire, Enselmi collabore avec la galeriste Lia Rumma, qui possède des succursales à Milan et Naples.