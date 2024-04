Nos 10 adresses préférées pour un voyage à Singapour

Où manger

Nés de la culture de la streetfood, les hawkers, classés à l’UNESCO depuis 2020, sont une institution et font partie intégrante de l’identité culinaire de la ville. Le soir, une des rues qui longe le marché de Lau Pa Sat est fermée pour placer davantage de tables et goûter les satay, de délicieuses brochettes de poulet.

Où boire un verre

La plus grande collection d’art d’Asie du Sud-Est est réunie à la National Gallery, lovée dans les anciens locaux de la Cour suprême et l’hôtel de ville. On peut participer au "Art & Cocktail": cinq œuvres du musée décryptées et déclinées en cocktail. À siroter au rooftop bar, donnant sur Marina Bay.