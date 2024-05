Nos 10 meilleures adresses à Menton, la version abordable de Nice

3 | Hôtel de Londres

Restaurants

4 | Casa Fuego

5 | Mirazur

6 | Balzi Rossi

À faire

7 | Riviera Palace

Le plus beau jardin ne se trouve peut-être pas à Menton, mais dans la ville voisine de Beausoleil, à vingt minutes de route. En effet, au Riviera Palace, on peut visiter un magnifique jardin d'hiver conçu par Gustave Eiffel, avec une verrière et des arcades en fer Belle Époque.

8 | Fête du Citron

9 | Vieille ville

Menton possède un quartier historique remarquablement préservé. Flaubert écrivait: "Menton. L'Italie commence, on le sent dans l'air". Et il avait tout à fait raison: la vieille ville a un air d'Italie. On s'y perd volontiers au gré des ruelles étroites, des escaliers et des placettes ombragées. Parmi nos endroits favoris, citons la Rue Conception, la Rue Longue, la Rue Pieta et Les Rampes Saint-Michel. La petite ville se découvre aisément à pied et partout, la mer rappelle sa présence de son bleu éclatant.