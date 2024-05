Nos 10 meilleures adresses à Nice, des hôtels de luxe aux restaurants uniques

La version méditerranéenne du Mama Shelter. © Francis Amiand

Mama Shelter

| Ouverture | Juin 2024

| Prix | À partir de 99 euros la nuit en chambre double

| Adresse | 21 Boulevard de Riquier, 06300 Nice

| Site web | mamashelter.com

3 | Hôtel La Pérouse

Après une rénovation complète, l'iconique Hôtel La Pérouse a rouvert ses portes en mai 2023. Perché sur la Colline du Château, ce boutique hôtel est une œuvre d'art en soi. Pour l'intérieur, le duo Friedmann & Versace s'est inspiré d'artistes qui ont succombé au charme de Nice, comme Picasso et Matisse. Presque toutes les chambres, au nombre de 53, offrent une vue imprenable sur le coucher de soleil dans la Baie des Anges. À l'ombre des citronniers centenaires, la terrasse du restaurant Le Patio est un merveilleux havre de paix. Le bar et la cheminée en céramique font revivre le style années 50.

L'Hôtel La Pérouse. © Christophe Coenon

Hôtel La Pérouse

| Prix | À partir de 180 euros la nuit en chambre double

| Adresse | 11 Quai Rauba Capeu, 06300 Nice

| Site web | hotel-la-perouse.com

Restaurants et bars

4 | Pirouette

Juliette Busetto et Samuel Victori n'ont pas peur de se remettre en question. Fin 2023, après quatre ans, ils ont décidé d'abandonner leur étoile Michelin pour transformer le restaurant Les Agitateurs en Pirouette. Le bistrot, qui peut accueillir une trentaine de convives, propose une cuisine de classiques français agrémentée d'influences du monde entier. Le chef Victori trouve par exemple son bonheur en réinventant chaque saison le traditionnel pithiviers. Lui seul sait si la célèbre version au foie gras sera à nouveau au menu.

Fin 2023, Juliette Busetto et Samuel Victori ont décidé d'abandonner leur étoile Michelin pour transformer le restaurant Les Agitateurs en Pirouette. © Thomas Audiffren

Pirouette

| Adresse | 34 Rue Bonaparte, 06300 Nice

| Site web | pirouette-nice.com

5 | Les Bains du Castel

Établis sur le site des Bains de la Police, au creux des rochers de Rauba Capeu, Les Bains du Castel proposent une excellente sélection de plats de poissons et de fruits de mer. L'emplacement unique sur les rochers proches de la mer Méditerranée, le décor personnalisé et les produits locaux font des Bains du Castel une destination de choix à l'heure du lunch et du dîner.

Le restaurant Les Bains du Castel propose une belle carte de fruits de mer. © Laurence Vander Elstraeten / Buro Bonito

Les Bains du Castel

| Adresse | Quai Rauba Capeu, 06300 Nice

| Site web | castelplage.com

6 | La Treille

Installé dans un immeuble d'angle dans un quartier agréable aux ruelles étroites du centre touristique de Nice, ce bar à vin doit son nom à la vigne qui pousse sur sa façade depuis 150 ans. Bien qu'il se trouve dans une zone touristique, il est surtout fréquenté par les Niçois. C'est l'endroit idéal pour prendre l'apéritif lors d'une chaude soirée d'été, avec une excellente sélection de vins naturels et de petits en-cas.

La Treille est l'endroit idéal pour prendre l'apéritif lors d'une chaude soirée d'été, avec une excellente sélection de vins naturels et de petits en-cas. © Laurence Vander Elstraeten / Buro Bonito

La Treille

| Adresse | 7 Rue Saint-Augustin, 06300 Nice

Magasins

7 | Harrison

La charmante façade bleue de Harrison capte le regard. Ce magasin d'optique spécialisé dans les montures vintage propose une collection unique de montures jamais portées datant de 1890 à 1990. La plupart proviennent d'anciens stocks d'usines désormais fermées. Détail intéressant: toutes les montures sont soigneusement classées par période. Que l'on soit à la recherche de lunettes de vue ou de soleil, les propriétaires sont de bon conseil. Montures classiques et créations contemporaines de marques telles que L.G.R et Lesca.

Harrison est le spécialiste des lunettes vintage à Nice. © Laurence Vander Elstraeten / Buro Bonito

Harrison

| Adresse | 10 Rue Alexandre Mari, 06300 Nice

| Site web | harrison-opticien.com

À faire

8 | Studio Lelaz

Fondé par Marion Lepetit et Erkan Varer, le Studio Lelaz ne se laisse pas facilement catégoriser. Le duo se concentre sur une combinaison de design d'objets, de set dressing, d'architecture d'intérieur et d'organisation d'événements. Les portes du studio, qu'ils partagent avec l'illustratrice Charlotte Colt, restent ouvertes aux visiteurs durant les heures de travail. On y fait un saut pour découvrir ou acquérir leurs œuvres et illustrations originales.

Il y a toujours quelque chose à faire: une virée shopping design au Studio Lelaz, par exemple. © Laurence Vander Elstraeten / Buro Bonito

Studio Lelaz

| Adresse | 5 Rue Martin Seytour, 06300 Nice

| Site web | studiolelaz.com

9 | N Le Spa

Tout nouveau paradis du bien-être au sein du célébrissime Negresco, le spa offre sept espaces et une piscine. On se laisse choyer avec des soins signés Olivier Claire, Vinésime et Maison Codage, ou on se délecte de créations culinaires de la cheffe étoilée Virginie Basselot. Le spa est également accessible à celles et ceux qui ne séjournent pas à l'hôtel.

Un soin au spa du Negresco. © Nicolas Matheus

N Le Spa

| Adresse | 37 Promenade des Anglais, 06000 Nice

| Site web | hotel-negresco-nice.com

10 | Fondation Maeght

Ce centre d'art célèbre cette année son soixantième anniversaire en organisant la grande exposition estivale "Bonnard-Matisse, une amitié". L'exposition met en lumière le lien amical entre Pierre Bonnard et Henri Matisse, ainsi que leur relation avec la famille Maeght. De plus, la fondation inaugure quatre nouvelles salles conçues par Silvio d'Ascia, qui offrent une nouvelle perspective sur la collection permanente. De la fin juin au 28 juillet, la Fondation Maeght célébrera cet anniversaire avec un mois d'événements artistiques et culturels, des concerts, des spectacles de danse et des projections de films.

Une visite à la Fondation Maeght.