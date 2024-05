Nos hôtels et restaurants préférés et d'autres bonnes adresses à Marseille

Les Bords de Mer

| Prix | À partir de 220 euros la nuit en chambre double

| Adresse | 52 Corniche du Président John Fitzgerald Kennedy, 13007 Marseille

| Site web | lesbordsdemer.com

3 | Casa Youm

La "Maison du Jour", comme l'appellent ses propriétaires, un couple franco-tunisien, propose une table d'hôtes et un hébergement haut de gamme, à l'écart de l'agitation urbaine et avec vue sur mer. Elle compte deux chambres, une suite, une piscine et un grand jardin. Cette bâtisse provençale est sur la colline de l'Estaque. Cette adresse rappelle combien Cézanne aimait l'endroit, à l'origine un village de pêcheurs, où il a peint à de nombreuses reprises la vue plongeant vers la rade de Marseille.

Casa Youm

| Prix | À partir de 220 euros la nuit en chambre double

| Adresse | 12 Plateau du Peintre, 13016 Marseille

| Site web | casayoum.com

Restaurants et bars

4 | L'Auberge du Corsaire Chez Paul

Si on veut du poisson frais, c'est là qu'il faut aller. L'adresse est magique, la cuisine, fantastique. Poissons frais du matin, préparés comme on les aime. L'hospitalité à la marseillaise: le personnel, ou même le chef, vient demander comment on aime que le poisson soit préparé avant de le servir sur une belle table entre les bateaux, les yeux tournés vers la grande bleue.

L'Auberge du Corsaire Chez Paul, fantastique adresse pour manger du poisson. © Nicolas Carbo

L'Auberge du Corsaire Chez Paul

| Adresse | 35 Rue Désiré Pelaprat, 13008 Marseille

5 | Ourea

Aux manettes de ce néo bistrot, Camille Froment et Mathieu Roche sont passés par les cuisines de Semilla (Paris). Les assiettes de ce jeune chef racontent Marseille en toute franchise et plairont aux palais les plus exigeants. Cela peut donner, en entrée, des ravioles ricotta de brebis, figues, noix, courgettes, sabayon au vin jaune puis, en plat, l'encornet farci aux aubergines sur un lit de miso et fregola sarda ou, tout simplement, les soirs d'été, une assiette de pâtes aux oursins et citron. L'entrée et le plat du déjeuner sont annoncés à trente euros. Côté vins, c'est du bio et du naturel.

Aux manettes de ce néo bistrot Ourea, Camille Froment et Mathieu Roche sont passés par les cuisines de Semilla (Paris). © Ourea / Caroline DUTREY

Ourea

| Adresse | 72 Rue de la Paix Marcel Paul, 13006 Marseille

| Site web | ourea-restaurant.com

6 | Ivresse

Dans un ancien garage, une cave et bar à vins naturels où l'on fait découvrir aux amateurs des flacons rares, inattendus, hors Hexagone: pas mal de vins allemands et autrichiens. Excellents conseils de gars qui savent de quoi ils parlent. Murs bruts côté déco, atmosphère chaleureuse, le soir, avec un éclairage discret comme on aime. Pour accompagner ces jus délicats, de petites et sympathiques assiettes à partager préparées par Max Tuckwell, un chef australien. Les légumes proviennent de l'épicerie paysanne bio juste en face. Un exemple? Ce soir-là, on a apprécié un labneh aux petits légumes frais et des toasts ricotta-anchois.

Ivresse est une cave et bar à vins naturels où l'on fait découvrir aux amateurs des flacons rares, inattendus, hors Hexagone. © Courtesy of Ivresse

Ivresse

| Adresse | 76 Rue Léon Bourgeois, 13001 Marseille

| Instagram | @ivresse.lacave

Magasins

7 | Concept store Jogging et Galerie 1993

Olivier Amsellem, photographe de mode, a cofondé ce concept store en 2015 dans une ancienne boucherie. L'endroit réunit les créations de jeunes designers, de créateurs de mode émergents ainsi qu'un restaurant éphémère. Comme dans la maison qu'il loue près de la Calanque de Samena, Olivier Amsellem associe une fibre populaire à un sens aiguisé de l'avant-garde. Il vient d'ouvrir à deux pas de ce store une galerie baptisée "Galerie 1993", en référence à l'année (légendaire pour les Marseillais amateurs de foot) de la victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions et de la naissance du grunge. Belle idée.

Le concept store Jogging, installé dans une ancienne boucherie, propose des pièces de jeunes créateurs et un restaurant éphémère. © Courtesy of JoggingJogging

Concept store Jogging

| Adresse | 107 Rue Paradis, 13006 Marseille

Galerie 1993

| Adresse | 2 Rue Saint-Jacques, 13006 Marseille



| Site web | joggingjogging.com

8 | Honoré

L'aventure Honoré démarre dans les années 80. Mère de cinq enfants, Annick Lestrohan crée des vêtements pour femme et pour enfant. Au fil des ans, sa marque se transforme, s'éloignant peu à peu de la mode pour se rapprocher de la décoration d'intérieur, ce qui aujourd'hui donne lieu à une ligne de déco simple et raffinée. Des objets sophistiqués, intemporels et purs, inspirés par les deux rives de la Méditerranée.

Honoré

| Adresse | 121 Rue Sainte, 13007 Marseille

| Site web | honoredeco.shop

À faire

9 | Mucem

Dessiné par Rudy Ricciotti, enfant terrible de l'architecture française, le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem), devenu un des sites emblématiques de Marseille, fête ses dix ans. Ce somptueux cube sombre posé face à la mer, entre le Vieux-Port et la Joliette, a vu le jour dans le cadre de l'opération "Marseille-Provence 2013: Capitale européenne de la Culture". Le site offre une vue inédite sur la cité phocéenne et la mer. Le programme culturel est très dense: expositions, films, rencontres et concerts. Jusqu'au 23 septembre, exposition "Passions partagées, de Basquiat à Édith Piaf".

La vue depuis le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée est superbe. © Cyrille Weiner

Mucem

| Site web | mucem.org

10 | Friche la Belle de Mai

Il s'agit du plus vaste centre culturel de France, soit près de 50.000 mètres carrés, dans une ancienne manufacture de tabac du 3e arrondissement. La Friche la Belle de Mai propose des expositions d'art contemporain, du théâtre, des concerts, des ateliers d'artistes, un marché, un restaurant et bien plus. Une expérience artistique, un lieu de pensée et de débats, qui donne la parole aux intellectuels, aux militants comme aux habitants du quartier.

Le centre culturel Friche la Belle de Mai propose des activités artistiques et organise également des rencontres. © Caroline Dutrey