Notre guide pour Hyères | 10 hôtels, restaurants et activités incontournables

3 | Lilou

À la fin du XIXe siècle, ce majestueux hôtel fut le théâtre de l'arrivée à Hyères de la haute société européenne en quête de divertissements. Au fil des ans, l'Hôtel des Étrangers a connu plusieurs changements de propriétaire et de nom. Sa dernière métamorphose a eu lieu en avril dernier: l'hôtel Lilou a alors pris ses quartiers dans ce bâtiment chargé de belles histoires. La rénovation complète du bâtiment à la façade haussmannienne est le premier projet hôtelier de Kim Haddou et Florent Dufourcq, un jeune duo d'architectes lauréat du Grand Prix Design Parade. David Pirone, propriétaire de l'établissement, leur a donné carte blanche. Le résultat est un intérieur associant matériaux naturels et couleurs solaires, dopé par un éventail de références culturelles d'un siècle. En plus des 37 chambres, l'hôtel dispose d'une grande terrasse avec piscine, d'un bar à cocktails et d'un spacieux bar lounge. Cette année, le chef invité est Emmanuel Perrodin (La Table de Cana à Marseille).

4 | Le Lodge des Îles d'Or

Vingt-deux chambres avec terrasse donnant sur un vaste jardin intérieur verdoyant et sa piscine chauffée. À quelques minutes de marche du très couru beach club La Badine, cet établissement offre une base idéale pour ceux qui sont attirés dans le Midi par le soleil, la mer et les sports nautiques.

Restaurants et bars

5 | Le Bar du Soleil

6 | Cocofrio Glacier

7 | Pradeau Plage

À faire

8 | Porquerolles à vélo

De dimensions modestes - sept kilomètres de long sur trois kilomètres de large -, l'île de Porquerolles est sillonnée de chemins caillouteux qui mènent en un rien de temps des plages dorées aux pinèdes méditerranéennes et aux splendides falaises. Louer un VTT et partir à la découverte s'impose: paysages inoubliables garantis!

9 | Villa Noailles

C'est sans conteste l'icône culturelle de Hyères. Cette villa moderniste, bâtie en 1927, est une œuvre d'art totale conçue par l'architecte Robert Mallet-Stevens, à qui l'on doit également la Villa Cavrois à Croix, dans le nord de la France. La Villa Noailles a été bâtie sur un terrain escarpé, une commande de Charles et Marie-Laure de Noailles. Le célèbre couple de mécènes a soutenu une foule d'artistes, dont Dalí, Brâncuși et Perriand, pour n'en citer que quelques-uns. Aujourd'hui encore, grâce à des concours internationaux annuels comme le Festival international de mode, de photographie et d'accessoires et le Festival Design Parade Hyères, la Villa Noailles continue d'attirer des artistes et des amateurs d'art du monde entier. À ne pas manquer: le jardin du cubiste Gabriel Guevrekian et l'immense Parc Saint-Bernard adjacent.