Pourquoi le chef Jean-Pierre Bruneau a-t-il déménagé à Ostende ?

Ses bonnes adresses Muccka

"Un charmant restaurant. Dans sa petite cuisine, le chef concocte des plats simples, mais toujours justes."

Adresse: Marie-Joséplein 6, Ostende.

www.muccka.be Boucherie Vandamme

"Une bonne boucherie, c’est primordial. Quand j’ai commandé une tête de veau ici, le boucher m’a pris pour un fou. Pourtant, désosser une tête de veau était une tradition pour tous ceux qui sont passés dans ma cuisine."

Adresse: Peter Benoitstraat 1, Ostende.

www.slagerijvandamme.be Sint-Michel

"Deux fois par semaine, je vais au Sint-Michel avec des amis. Dans ce café chaleureux tenu par le jovial Michel De Souter, les Ostendais se sentent chez eux. Ostende a une ambiance de village."

Adresse: Jozef II-straat 58, Ostende Brasserie David

"Mon épouse et moi faisons les courses ensemble. Elle s’occupe de la mise en place et je cuisine tous les jours. J’aime emmener mes amis de passage à la Brasserie David, une de mes adresses préférées. Cet établissement, ouvert le midi, est tenu par David Dewaele, ex-chef de l’ancien restaurant triplement étoilé De Karmeliet à Bruges."

Adresse: Christinastraat 45, Ostende.

www.brasseriedavid.be Kiss the Chef

"L’autodidacte Daorung Kaenphutsa est une cheffe talentueuse. Elle propose une cuisine thaïlandaise de produits frais et de saison. Avec seulement quatre ingrédients, elle parvient à faire preuve d’une grande créativité."

Adresse: Visserskaai 41, Ostende.

www.kissthechef.be

Dimitri Proost

Au mois de mai prochain, le chef Dimitri Proost ouvrira le restaurant haut au 28ᵉ étage de la Sky Tower à Ostende. © Thomas Nolf represented by CRUSH

À seulement 30 ans, le chef Dimitri Proost, qui a fait la réputation du restaurant étoilé Dim Diming à Anvers, a déjà surmonté plusieurs tempêtes et dirigé plus d’un restaurant. Actuellement, il orchestre l’ouverture de Haut, un restaurant qui fend l’air marin d’ostende à 103 mètres d’altitude.

Comment vous êtes-vous retrouvé à Ostende?

"Je n’ai pas de racines ici, mais mon père a longtemps vécu à La Panne. Grâce à mon réseau dû à mon job de chef privé, j’ai appris que Xavier Vercaemst, de C-Hotels, cherchait un chef pour son projet de restaurant dans la Sky Tower, dans le port de plaisance d’Ostende. Comme il me donnait carte blanche, j’ai saisi cette occasion. Je ne suis pas du genre à pouvoir travailler sous les ordres d’un autre chef, parce que j’ai envie d’apposer ma marque."

Que représente Ostende pour vous?

"N’étant pas encore familiarisé avec la ville, je suis surtout curieux de découvrir l’Ostende qui se cache derrière la façade côtière. D’ailleurs, j’ai choisi de demeurer à Ostende durant les journées d’ouverture de Haut. J’ai un appartement dans la Garden Tower, à 50 mètres du restaurant. Grâce à la situation centrale de Haut et à la proximité de la gare, je n’aurai pratiquement pas besoin d’utiliser ma voiture, même lors de nos jours de fermeture. J’aspire à ce nouveau mode de vie."

Comment décririez-vous le style de cuisine de Haut?

"Dans mes précédents projets, Dim Dining, Raion et Raionnoko, je cuisinais comme à la maison. Haut, un clin d’œil à la ‘haute cuisine’, marque une rupture de style. Ma vision de la gastronomie est orientée sur le Japon, mais ne vous attendez pas à une carte de sushis, sashimis ou tempuras: je m’inspirerai de la vaste toile qui s’étend sous mes yeux, depuis le 28E étage. Ce sera plus inventif que de simplement parachever une assiette avec de la poudre d’algues ou des têtes de crevettes. L’ambiance sera également radicalement différente. Avant, je m’épanouissais dans un cadre hétéroclite, mais je travaillerai désormais dans un intérieur épuré."

Quels sont vos objectifs?

"Ce nouveau restaurant doit offrir une expérience originale. Après s’être annoncés, les clients prendront l’ascenseur jusqu’au 28E étage, où ils entreront dans une sorte de ‘boîte noire insonorisée’, un sas menant au restaurant, avant de se retrouver dans ma cuisine, où les attend une première dégustation. Je vise une approche théâtrale. Outre les tables habituelles et notre espace de dîner privé, il y aura également quatre places en cuisine, façon table du chef."

"Je suis surtout curieux de découvrir l’Ostende qui se cache derrière la façade côtière", confie Dimitri Proost. © Thomas Nolf represented by CRUSH

À quoi peut-on s’attendre dans l’assiette?

"Je préfère ne pas en dire trop sur la cuisine de la mer du Nord que je compte proposer chez Haut. Les convives pourront choisir entre un menu complet (185 euros les six services) et quelques plats à la carte. J’ai également l’intention de proposer des options vegan et végétariennes à part entière. Notre armoire à vins ouverte compte plus de 200 références et je me réjouis de collaborer avec notre sommelier pour créer des jus et infusions en harmonie avec ma cuisine."

Qu’espérez-vous trouver à Ostende?

"Plus d’épanouissement, car j’ai découvert que la sérénité me rend heureux. J’ai étudié à Paris à l’École Ritz Escoffier, effectué des stages à Londres (Hakkasan) et à Amsterdam (Yamazato), travaillé pour le chef Johan Segers et la sommelière Sepideh Sedaghatnia à Anvers. Et c’est dans cette ville que j’ai ouvert mes propres restaurants: Dim Dining, Raion et Raionnoko. Là-bas, comme je passais du temps avec mes clients, je perdais ma concentration. Ici, à Ostende, je compte sur une structure plus rigoureuse. Avec la réception au rez-de-chaussée et l’ascenseur qui mène à Haut, personne ne peut entrer à l’improviste, pas même les fournisseurs. Avec ce restaurant de destination, je souhaite accomplir quelque chose de neuf."

Ses bonnes adresses Vistrap

"Lors de mes jours de congé, je profite de l’ambiance du Vistrap, où l’on peut acheter des crevettes fraîches. Je bavarde avec les pêcheurs et j’observe les mouettes qui s’attaquent aux promeneurs sans méfiance."

Adresse: Visserskaai 35, Ostende. Nelly’s

"La sandwicherie de mon maître d’hôtel, Randy Degroote, et son épouse. J’y apprécie un bon café. Une cliente octogénaire, fidèle au poste, débarrasse toutes les tables. Ce genre de scène familiale me touche."

www.nellys.be

Adresse: Nieuwpoortsesteenweg 6/B, Ostende. De Oesterput

"Même si je n’ai pas encore finalisé tous les plats, je compte imaginer une création autour de l’huître ostendaise, la seule huître élevée de notre pays. De Oesterput, un élevage en périphérie d’Ostende, dispose de son bar à fruits de mer."

Adresse: Schietbaanstraat 84/86, Ostende.

www.de-oesterput.be Willem Hiele

"J’adore la pensée du chef Willem Hiele, qui mêle philosophie japonaise et techniques scandinaves."

Adresse: Kapittelstraat 71, Ostende.

www.willemhiele.be Kaap

"Passionné d’art et fervent amateur de jazz, j’ai hâte de me plonger dans la vie culturelle d’Ostende. Le Kaap, sur la digue d’Ostende, au pied des Galeries Royales, est un lieu magique."

Adresse: Zeedijk, Koning Boudewijnpromenade 10, Ostende.

www.kaap.be

Veerle Wenes

"Ici, il y a quelque chose dans l’air et la lumière que j’ai du mal à définir, mais qui est tout simplement différent", affirme Veerle Wenes. © Thomas Nolf represented by CRUSH

Toute sa vie, Veerle Wenes a cherché un lieu unique à Ostende avec vue sur la mer. Elle l’a finalement déniché en 2015. Pour sa galerie satellite, ce fut plus rapide: en deux ans, la galeriste a cherché, trouvé et inauguré l’espace "Valerie Troost" au cœur des rues commerçantes.

Comment s’est tissé votre lien avec Ostende?

"J’ai grandi à Tielt, en Flandre occidentale, une ville où il ne se passait pas grand-chose. Ostende était la ville intéressante la plus proche, et, enfant, mes parents m’y emmenaient souvent. Pas nécessairement pour barboter dans l’eau, mais plutôt pour explorer la ville, acheter des livres chez Corman, visiter le musée PMMK (aujourd’hui Mu.Zee), prendre un café filtre au Café du Parc, mais aussi pour des choses simples: il y a soixante ans, nous allions chercher le poisson frais sur place, à la mer, car il n’était pas livré à l’intérieur du pays. À 17 ans, j’ai quitté Tielt pour Gand, où j’ai vécu pendant quarante ans. Ma galerie, ‘Valerie Traan’, m’a menée à Anvers, mais l’idée de vivre à Ostende me tentait: tout au long de ma vie d’adulte, j’ai patiemment cherché un appartement de caractère avec vue sur mer, jusqu’à ce que je déniche la perle rare. Après mon déménagement, je suis devenue officiellement résidente d’Ostende. Il y a huit ans, mon mari et moi nous sommes mariés dans le magnifique hôtel de ville."

Quand l’idée d’ouvrir la galerie satellite ‘Valerie Troost’ vous est-elle venue?

"La principale limite d’une galerie n’est pas l’espace, mais le temps disponible pour les expositions. Avoir deux sites permet de présenter davantage d’œuvres à un public plus large, qui ne se déplace pas forcément jusqu’à Anvers. L’idée a germé il y a deux ans. Peut-être est-ce lié à mon âge, mais quand une idée me vient, je tiens à la concrétiser rapidement; le temps m’est compté! Seulement, trouver un local adéquat s’est avéré très difficile. Une galerie, c’est avant tout un espace physique et comme je suis architecte de formation, le choix du lieu était crucial. Lorsque je suis tombée sur ce local quasiment prêt à l’emploi, avec une hauteur sous plafond de trois mètres, à deux pas de la rue commerçante Adolf Buylstraat, Frank Maes, mon co-curateur, et moi n’avons pas hésité."

De Valerie Traan à Anvers à Valerie Troost à Ostende: pourquoi ce nom?

"Valerie Traan est un clin d’œil à mon prénom - Veerle est devenu Valerie et Wenes (de ‘wenen’, pleurer en néerlandais) est devenu ‘Traan’ (larme). Combiné au ‘Oost’ d’Ostende, cela a donné Valerie Troost. Traan (larme) et Troost (réconfort), c’est presque trop parfait pour être vrai, non? J’ai ensuite réalisé que le réconfort n’est pas seulement une belle notion, mais que la mer et sa proximité le procurent également, que ce soit par le biais de la nostalgie ou de la contemplation."

"J’ai été inondée d’une chaleur et d’une serviabilité qui me donnent encore des frissons", affirme Veerle Wenes. © Thomas Nolf represented by CRUSH

Qu’est-ce qui vous attire dans la ville et la mer?

"Ici, il y a quelque chose dans l’air et la lumière que j’ai du mal à définir, mais qui est tout simplement différent. Même l’agitation, aux confins du pays, est unique: elle ne ressemble en rien à celle de Knokke, avec son défilé de voitures et de célébrités. Ostende en est l’antithèse: c’est un havre de paix pour les people amateurs de culture qui apprécient la beauté, les bonnes choses et les promenades sur la plage. Que ce soit à la boulangerie Decock, chez le volailler Laleman, le poissonnier Luc ou le fromager Bretoentje, je suis parfois étonnée de rencontrer autant de célébrités: toutes ces personnes connues apprécient d’être là, heureuses de ne pas être abordées ni observées."

Venant d’une autre ville, vous sentez-vous étrangère ici?

"En tant que station balnéaire, il y a du va-et-vient à Ostende. Il y a des Ostendais, des touristes d’un jour, des habitants qui y ont une seconde résidence et des personnes âgées qui s’y installent à la retraite. Le fait que les trains de tout le pays arrivent ici depuis des années est très important pour moi. D’ailleurs, saviez-vous que la première autoroute belge reliait Bruxelles à la côte? Cette affluence vers la ville a toujours existé. La galerie a été chaleureusement accueillie dans le quartier. De l’invitation du voisin à prendre son parapluie quand il pleut aux voisins qui réceptionnent les colis en mon absence, j’ai été inondée d’une chaleur et d’une serviabilité qui me donnent encore des frissons."