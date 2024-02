Voici les 4 meilleurs sites de baignade, de surf et de plongée au monde

Au Brésil, vous surfez sur la plus longue vague et à Palau, vous nagez avec des millions de méduses dorées: voici les quatre sites de baignade les plus impressionnants du monde.

The 100 Travel | 2024 Découvrez les 100 expériences et destinations épiques dans notre guide.

1 | Maranhão, Brésil

Publicité

Surfez la vague parfaite

La plus longue vague du monde se trouve en Amazonie. Pendant une heure, cette vague d’eau douce peut déferler à contre-courant à 30km/h, et jusqu’à 40 kilomètres à l’intérieur des terres au nord-est du Brésil.

L'"avalanche fluviale", qui peut atteindre quatre mètres de haut à la marée de printemps, cause chaque année de nombreux dégâts. Malgré les risques, elle attire de nombreux surfeurs souhaitant se frotter à la vague de l’Amazone. Les plus habiles peuvent tenir jusqu’à 30 minutes sur leur planche, parcourant ainsi plus de 10 kilomètres sur l’eau boueuse.

Maranhão, Brésil. © Belga Image

2 | Komodo, Indonésie

Pink Beach