Celle qui brise le plafond de verre sur le toit du monde

L’Everest (8.849 mètres) est une source de revenus importante pour le Népal: l’ascension de ce sommet mythique, qui a déjà été réussie par 10.000 alpinistes, représente une énorme opération de logistique. Selon la loi népalaise, tout alpiniste étranger est tenu d’engager au minimum un guide local. Les sherpas sont chargés de transporter l’équipement d’escalade et les provisions. Ils installent les camps et transportent les bombonnes d’oxygène. Légalement, les sherpas ne sont autorisés à porter que 8 à 10 kilos, mais il leur arrive de transporter le double.

Dawa Yangzum Sherpa a déjà formé 90 femmes au métier de guide de montagne. "L’escalade reste une activité masculine: Je veux donner aux femmes la possibilité d’être aussi compétentes." © Franck Gazzola / Courtesy of Rolex

Le sommet le plus cher du monde Participer à une expédition bien encadrée sur l’Everest coûte en moyenne 65.000 dollars par personne – équipement, permis, assurance, guides et porteurs compris –, ce qui fait de l’Everest le sommet le plus cher du monde. Certains alpinistes paient jusqu’à 200.000 dollars pour entreprendre l’ascension avec plusieurs sherpas et bénéficier d’un meilleur confort. Ce trek dure environ 53 jours.

Étant donné qu’ils sont nombreux à devoir vivre de la montagne, la concurrence entre les petites entreprises qui organisent l’ascension est rude. Certaines travaillent à bas prix, mais ne peuvent garantir le même niveau de sécurité. "Les équipes plus importantes, comme Alpine Ascents pour laquelle je travaille, disposent de meilleures facilités, dont des prévisionnistes météorologiques plus fiables et des guides plus expérimentés." Selon la Népalaise, il est urgent de prendre des mesures, mais limiter le nombre d’alpinistes serait trop radical: "Tout le monde a le droit de découvrir la beauté de l’escalade."

Métier dangereux

Dawa Yangzum Sherpa est la première femme népalaise à détenir une licence de la Fédération internationale des associations de guides de montagne. © Franck Gazzola / Courtesy of Rolex

Notre interview par appel vidéo WhatsApp ne se déroule pas sans accrocs. L’image se fige, le son s’interrompt et l’appel est reporté à plusieurs reprises. Dawa est de retour à Lukla, le village au pied de l’Everest d’où part l’ascension. Ces dernières semaines, elle a participé aux opérations de sauvetage, mais certains de ses plus proches collègues d’Alpine Ascents ont péri. Pourtant, elle tient bon. "Ça fait partie de notre vie", déclare-t-elle. "Nous savons que nous exerçons un des métiers les plus dangereux au monde." Lors de notre conversation, Dawa est appelée et quitte la pièce dans laquelle elle se trouve. Cette dernière est petite et plutôt sombre: c’est la résidence temporaire d’une éternelle voyageuse.

Elle reprend la conversation et nous parle de son enfance. Elle a toujours grimpé: pour aller chercher de l’eau ou garder les yaks et les chèvres. Elle a grandi dans l’Himalaya, dans la vallée de Rolwaling, à 4.200 mètres d’altitude. Sans eau courante ni électricité. Depuis toute petite, elle rêvait de se retrouver au sommet de l’Everest. Dans son village, il y avait des hommes qui avaient accompagné des expéditions, mais jamais aucune femme n’avait tenté de devenir guide de montagne. À l’âge de 13 ans, elle a décidé de se joindre à des randonneurs qui suivaient un sentier passant par le col de Tashi Lapsa. Pendant six jours, elle a porté 15 kilos d’équipement sous le vent glacial et la neige. Au fil des ans, son corps s’est endurci et elle a participé à des ultra runs en haute altitude. "Mais, pour moi, il n’y avait pas d’avenir dans ce domaine", explique-t-elle.

Le village de Phortse, où se trouve le Khumbu Climbing Center, servira de base au camp d'entraînement de Dawa Yangzum Sherpa. © Franck Gazzola / Courtesy of Rolex

Un atout physique d'exception Ceux qui sont nés dans l’Himalaya ont la capacité de grimper à haute altitude sans oxygène supplémentaire. En 2017, l’université de Cambridge, au Royaume-Uni, a mené une étude sur cette caractéristique: il s’est avéré que dans les muscles des Sherpas, les mitochondries des cellules (responsables de la production d’énergie) convertissent davantage d’oxygène en énergie. Les Sherpas sont aussi capables de produire plus d’énergie sans oxygène, un processus appelé métabolisme anaérobie. Les gens ordinaires ne parviennent qu’exceptionnellement à atteindre le sommet sans un apport d’oxygène et la plupart souffrent même d’œdème cérébral et de symptômes de paralysie.

Prendre de la hauteur

Elle a 18 ans quand son frère aîné, un sherpa expérimenté, l’emmène faire un trek de 15 jours, ce qui lui permet de gagner 100 dollars. C’est une belle somme quand on considère le revenu moyen au Népal de 540 dollars par an. Avec cet argent, elle s’inscrit à un cours de 10 jours dans une école d’escalade himalayenne fondée par des Américains. Elle se révèle tellement douée que, l’année suivante, elle est invitée à travailler au centre en tant qu’instructrice. Elle continue à s’entraîner, se fait remarquer et saisit les opportunités.

Ainsi, en 2012, à l’âge de 21 ans, elle est sélectionnée pour participer à une expédition vers le plus haut sommet du monde, l’Everest. Le trek est organisé par le magazine National Geographic et la marque d’équipement The North Face pour célébrer le 50e anniversaire de la première ascension sous drapeau US. Sur les 12 sherpas engagés dans l’expédition, Dawa Yangzum est la seule femme. "Mais là-haut, l’égalité règne. Les sherpas se soutiennent mutuellement et le fait que je sois une femme ne fait aucune différence. J’ai gagné 5.000 dollars en deux mois", confie-t-elle. "Pour moi, c’était une somme astronomique. De plus, à cette occasion, j’ai rencontré l’alpiniste professionnelle américaine Emily Harrington. Grâce à elle, j’ai pu participer à la dernière étape qui mène au sommet, ce qui est exceptionnel. Mon rêve de gravir l’Everest était enfin devenu une réalité!"

L’ascension de l'Everest a déjà été réussie par 10.000 alpinistes. © Franck Gazzola / Courtesy of Rolex

Cette ascension de l’Everest titille son ambition. D’autres alpinistes occidentales l’encouragent. Elle part aux États-Unis, où elle travaille un moment en tant que guide sur le mont Rainier (4.392 mètres), près de Seattle, et rencontre des femmes titulaires de la licence IFMGA (International Federation of Mountain Guides Association). "Aucune femme au Népal n’avait jamais obtenu cette licence, explique-t-elle. Je voulais être la première." Cette licence internationale est un atout: elle lui donne non seulement l’opportunité de travailler partout dans le monde, mais aussi de travailler au Népal avec les meilleures organisations internationales d’escalade (et les mieux rémunérées).

L’année suivante, elle suit plusieurs cours pour devenir guide. Elle escalade ensuite l’Ama Dablamb (6.812 mètres), le Yala Peak (5.500 m), l’Island Peak (6.155 m) et le Chekigo (6.257 m) dans l’Himalaya. À chaque ascension, elle veut s’améliorer, se surpasser. Avec une petite équipe exclusivement féminine, elle atteint le sommet du redoutable K2 qui, avec ses 8.611 mètres, est le deuxième pic le plus haut du monde, mais est surtout le plus difficile, car plus dangereux que l’Everest en raison des conditions météo.

En 2016, il ne lui reste plus qu’à passer un dernier examen pour devenir guide IFMGA. Malheureusement, elle échoue à cause d’une chute. Mais Dawa n’est pas femme à se laisser abattre. L’année suivante, elle décroche enfin sa licence et entre dans l’Histoire en devenant la première femme népalaise titulaire d’une licence internationale de guide de montagne.