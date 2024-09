Comment le resort Viluz à Marbella combine luxe et nature pour une détente ultime

Au pied de la Sierra Nevada, non loin de Marbella, se niche un nouveau resort. Viluz, l’œuvre d’une vie pour l’entrepreneuse Ans Cammaer, se veut être un ‘Home of Inner Peace’.

Où?

Après une demi-heure de route depuis l’aéroport de Malaga, à travers des paysages d’une beauté sauvage, entre la mer d’Alboran et les contreforts de la Sierra Nevada, me voici devant l’entrée de Viluz. Dès que je pénètre dans le domaine, le temps semble suspendu. Dans le jardin, une oasis de verdure de quatre hectares, règne un silence absolu, juste ponctué par le chant des oiseaux. Voici Viluz, un nouveau resort qui aspire à figurer parmi les meilleurs de sa catégorie.

Inspiration

Le projet ambitieux de l’hôtesse et propriétaire Ans Cammaer a vu le jour durant les confinements liés à la pandémie. "Du jour au lendemain, le monde s’est arrêté, dont ma société, une agence d’événementiel d’entreprise", explique-t-elle. "J’avais le temps de me consacrer à moi, de méditer et de me reconnecter à la nature. C’est lors d’une méditation que j’ai eu une révélation: je voulais créer un lieu où je pourrais me ressourcer, me connecter à la nature et inspirer les autres. Je ne suis ni gourou ni maître spirituel, mais j’ai senti que cela pourrait devenir l’œuvre de ma vie. En même temps, j’aime la beauté et le confort, et le lieu que j’imaginais devait réunir tout cela."

Un matin de 2020, elle a donc fait un PowerPoint pour visualiser son rêve. "Je l’ai montré à mon mari et, bien qu’il ne soit pas du tout dans ce domaine, j’ai vu ses yeux s’illuminer." Le fait que son époux, le business angel Wim Voss – impliqué dans des agences de communication et des entreprises horeca – ait cru à son projet et soit prêt à investir a rapproché son rêve de la réalité.

Si, au départ, elle envisageait de concrétiser son projet dans les Ardennes, ce n’est que quelques mois plus tard, à Marbella, où elle et son mari possèdent un appartement, qu’elle a été frappée par l’évidence. "Je suis sortie de la douche et, bam!, j’ai senti que c’était ici que nous devions être. L’énergie était parfaite, et nous avions tout le soleil dont nous rêvions!" (rires)

La nature autour de Viluz est magnifique. Ans Cammaer a voulu créer un endroit aussi beau que confortable.

Avec l’aide d’un agent immobilier local, Cammaer et Voss lancent dans la recherche de la maison idéale. Au bout de cinq visites, ils trouvent la perle rare. "Dès que le portail s’est ouvert, j’ai su que c’était l’endroit parfait. L’énergie que j’ai ressentie... c’était le coup de foudre. En entrant dans le jardin, j’ai fondu en larmes tant l’émotion était intense. C’était comme si cet endroit m’avait attendue." Même si l’intérieur ne correspondait absolument pas à ses goûts, la proximité de la ville, de l’aéroport et de la mer scelle rapidement l’accord. Quand le couple rencontre la propriétaire sur Zoom, tous ont les larmes aux yeux. "Elle avait toujours espéré que la maison devienne autre chose qu’une résidence familiale, même si elle n’avait pas pu réaliser ce rêve."