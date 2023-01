De The Hoxton à Bruxelles à Vermelho au Portugal: voici 7 nouveaux hôtels de rêve en Europe

Profiter de la vue sur le rooftop de l’hôtel le plus cool de Londres ou passer la nuit dans l’une des plus belles anciennes gares d’Europe: voici une sélection de nouveaux hôtels de rêve en Europe.

Vous cherchez un hôtel en dehors de l’Europe? Alors l’hôtel de vos rêves pourrait être parmi ceux-ci.

1 | Londres, au Royaume-Uni

À peine ouvert, l’art’otel London Battersea est déjà l’hôtel le plus cool de Londres. Installé dans l’ancienne centrale électrique à charbon le long de la Tamise, la Battersea Power Station est l’un des bâtiments les plus emblématiques de la capitale britannique, au point d’avoir été immortalisé sur la pochette d’un disque de Pink Floyd, “Animals”.

Vue en plein écran ©Radisson Hotels

Quarante ans après que le dernier panache de fumée est sorti des cheminées blanches et au terme d’une rénovation se chiffrant à plus de dix milliards de livres, la centrale est devenue un complexe géant qui abrite un centre commercial, des bureaux, des appartements et un hôtel de luxe, dont l’intérieur a été conçu par le designer espagnol Jaime Hayon. La vue de la piscine à débordement sur le rooftop est incontournable.

| À partir de 400 euros la nuit en chambre double.

2 | Huesca, en Espagne

La gare Canfranc International a été inaugurée en 1928 à la frontière franco-espagnole et, plus précisément, dans les Pyrénées, à mille mètres d’altitude. Avec sa façade de 241 mètres de long et ses 365 fenêtres, c’était une des plus belles gares d’Europe. Elle a été fermée en 1970 et, bien que devenue un lieu de pèlerinage réputé pour les amateurs de chemins de fer, elle est tombée en décrépitude avant de renaître.

Vue en plein écran ©Barcelo Hotel Group

Mardi dernier, le 24 janvier, elle a rouvert ses portes sous le nom de Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, en référence à l’inauguration de la gare par le roi Alphonse XIII d’Espagne et le Président français Gaston Doumergue. La réception se trouve dans l’ancien hall et le restaurant, dans deux wagons historiques. L’hôtel, qui appartient au groupe Barceló, compte 104 chambres, une piscine, un spa et une bibliothèque.

| À partir de 233 euros la nuit en chambre double

3 | Crans Montana, en Suisse

L’hôtel Six Senses Crans Montana ouvrira ses portes le mois prochain. Situé juste au-dessus de la principale remontée mécanique de Crans, le premier resort ski-in/ski-out, dont les 78 chambres disposent toutes d’une terrasse ou d’un balcon donnant sur la piste de Chetzeron, propose une version contemporaine de l’esthétique du chalet. Autres atouts: une piscine intérieure et extérieure, un spa et un cinéma en plein air. 2023 sera une année faste pour Six Senses, avec des inaugurations à Rome, aux Maldives et dans l’Himalaya.

Vue en plein écran ©Six Senses Hotels Resorts & Spas

| Ouverture prévue le premier février

| À partir de 700 FS la nuit en chambre double

4 | Amsterdam, aux Pays-Bas

Durgerdam se trouve à un peu plus d’une demi-heure à vélo (dix kilomètres) du Rijksmuseum d’Amsterdam. C’est dans ce village d’environ 430 habitants des bords de l’IJmeer que l’hôtel gastronomique De Durgerdam ouvrira ses portes au printemps. Le bâtiment à colombages du XVIIe siècle, également accessible en bateau (ou en taxi) depuis Amsterdam, proposera quatorze chambres conçues par le studio de design néerlandais Belén. Le restaurant de l’hôtel, De Mark, sera dirigé par les chefs Richard Oostenbrugge et Thomas Groot, dont le restaurant amstellodamois, le 212, arbore deux étoiles Michelin.

Vue en plein écran ©Studio Unfolded

| Ouverture prévue le premier mars

| À partir de 250 euros la nuit en chambre double

5 | Bruxelles, en Belgique

Après Londres, Amsterdam et Paris, The Hoxton débarque à Bruxelles dans l’ex-siège d’IBM de 22 étages, le Victoria Reginators (1974). Comme cet hôtel a redynamisé le quartier de Shoreditch (est de Londres), on espère qu’il produira le même effet dans le quartier du Botanique. Cette adresse “open house”, dont l’intérieur est signé Aime Studios, proposera 198 chambres, un espace de coworking, un lobby, un rooftop offrant un spectaculaire panorama, plusieurs bars et restaurants, dont le restaurant péruvien Cantina Valentina.

Vue en plein écran ©The Hoxton

| Ouverture prévue le premier avril

| Tarifs préouverture pour les réservations passées avant le 31 mars, à partir de 130 euros la nuit en chambre double

6 | Rome, en Italie

Malgré la controverse suscitée par la maison de mode italienne Fendi lors de l’installation de son siège au Palazzo della Civiltà Italiana, un bâtiment emblématique du style mussolinien, Bulgari a ouvert un hôtel dans un des immeubles de bureaux de la piazza Augusto Imperatore, un ensemble commandé par le dictateur italien et érigé en face du mausolée d’Auguste (28 avant J.-C.). La façade de ce bâtiment fermé au public depuis quatre-vingt ans est décorée de victoires ailées et de la phrase “Mussolini ordonna [...] d’orner ce lieu d’édifices et de sanctuaires dignes de l’humanité de l’an 1940”.

Vue en plein écran ©Bulgari Hotels

Le CEO de Bulgari, Jean-Christophe Babin, a annoncé que dans cet immeuble imposant sera implanté “l’hôtel le plus luxueux de Rome”. Pour la rénovation, Antonio Citterio et Patricia Viel ont choisi de privilégier les marbres rouges, jaunes et verts. Le restaurant sera dirigé par Niko Romito du restaurant Reale, à Castel di Sangro, trois étoiles Michelin. Et, comme il sied au patrimoine de Bulgari, l’hôtel disposera d’une bibliothèque d’ouvrages consacrés à la joaillerie.

| Ouverture prévue cet été

| Tarifs à communiquer

7 | Melides, au Portugal

La station balnéaire de Melides est à une demi-heure de Comporta, à 120 kilomètres au sud de Lisbonne. Selon le magazine Traveler, c’est le Montauk portugais. La plage est spectaculaire et attire architectes, artistes et designers, dont Vincent Van Duysen, Philippe Starck, Anselm Kiefer et Christian Louboutin. Ce dernier y ouvrira un hôtel de quinze chambres cet été, l’hôtel Vermelho, en référence aux fameuses semelles rouges de ses souliers, un projet réalisé par une architecte locale, Madalena Caiado. L’intérieur reflète les goûts éclectiques de Louboutin en matière de mobilier, d’art et d’objets décoratifs.

Vue en plein écran ©Hotel Vermelho