Du Sri Lanka à la Californie: voici 4 nouveaux hôtels de rêve hors d’Europe

1 | Ahungalla Point, au Sri Lanka

Près de Tangalle, l’autre adresse de huit chambres, Kayaam House, a été inaugurée au même moment et dispose d’un centre de yoga et de bien-être. Elle propose des activités comme l’observation des oiseaux et le kayak sur le lagon de Rekawa tout proche. Ces deux nouveaux hôtels font partie du portefeuille de Reverie, un label qui appartient à Resplendent, une société également propriétaire des resorts Ceylon Tea Trails et Cape Weligama. D’ici la fin de l’année, Reverie ouvrira un troisième établissement au Sri Lanka: Kelburne Estate, composé d’un ensemble de cottages nichés au cœur des plantations de thé de Haputale, à 1.500 mètres d’altitude.