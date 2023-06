Food adventure à Berlin | 5 bonnes adresses, du kebab au spot branché

Silo Coffee | Adresse | Gabriel Max Straße 4, 10245, Berlin

| Site web | silo-coffee.com

| Instagram | @silocoffee

| Le Silo Coffee est ouvert tous les jours à partir de 9 heures. Important: les vendredis, samedis et dimanches, les ordinateurs portables ne sont pas autorisés. Il n’est pas possible de réserver.

2 | Mustafa’s Gemüse Kebap

Il y a cinquante ans, un travailleur immigré turc ouvrait le premier kebab dans la capitale allemande. Depuis lors, le döner fait partie intégrante de la scène culinaire berlinoise. Des milliers d’ouvertures de restaurants de kebabs plus tard, Mustafa’s Gemüse Kebap reste le plus connu – son spot publicitaire original vaut la peine – et le meilleur de la ville, du moins si l’on en croit l’interminable file d’attente de personnes affamées.

En suivant la procession de personnes le long d’une route à six voies très fréquentée, j’arrive à un minuscule établissement rempli d’autocollants de propagande religieuse, d’amour, de féminisme et de haine de la police. Il n’y a pas de sièges. Et, non sans importance, on peut y acheter un kebab au poulet ou une version végétarienne, avec des légumes grillés.

Mustafa’s Gemüse Kebap | Adresse | Mehringdamm 32, 10961, Berlin

| Instagram | @mustafasgemuesekebap

3 | Manifesto Market

En 2018, la première succursale du food court Manifesto Market ouvrait ses portes à Prague. Depuis l’année dernière, la quatrième et jusqu’à présent plus grande succursale se trouve à Berlin, dans le centre commercial de Potsdamer Platz. Et c’est vrai que c’est immense! Le rez-de-chaussée et le premier étage sont séparés par un large escalier rappelant une salle de cinéma – mais il y a aussi des ascenseurs. Les différents stands assouvissent toutes les faims de délices asiatiques, de street food d’Amérique du Nord et du Sud, de gourmandises européennes telles que tapas (El Bodegón), d’okonomiyaki, une crêpe japonaise salée (Kabuki) et d’ice cream rolls (Delabuu). On peut également y déguster du vin, des cocktails et des mocktails, et boire de la bière dans la Beer Tower de deux étages.

Que ce soit pour un premier date, une sortie en famille ou un lunch d’affaires, les nombreuses options offertes font de ce lieu interactif un choix adapté à toutes les occasions. Entre les stands, les tables et les salons lounge, le personnel déambule en combinaison rose ou bleu pastel, en fonction de ce qu’il y avait dans la lessive, nous explique-t-on. L’intérieur est épuré et industriel, mais les accents en bois et les spots et néons flashy accrochés à des endroits stratégiques confèrent au lieu une ambiance chaleureuse, tout comme les piliers colorés du bâtiment sur lesquels un artiste s’est défoulé.

Pour ceux qui ressentiraient une certaine culpabilité (à mon avis parfaitement injustifiée) après avoir passé quelques heures dans ce food hub, un magasin de sport est stratégiquement placé en face du food market.

Manifesto Market | Adresse | Alte Potsdamer Straße 7, 10785, Berlin

| Site web | manifestomarket.com

| Instagram | @manifestomarket.berlin

| Le Manifesto Market est ouvert tous les jours de 11h à 22h.

| Il y a bien sûr de nombreuses options végétariennes et vegan.

| Le food hub est cashless.

4 | Papillon

Sans les autocollants de papillons sur les fenêtres, on pourrait croire que ce bâtiment sert encore de magasin de peinture. Depuis janvier, on peut cependant y vivre une expérience ‘dinner & dance’ exclusive dans un tunnel sous les voies ferrées. “Papillon est la plus grande et la plus belle succursale du propriétaire Felix Brandts”, m’explique une des collaborateurs, particulièrement bien habillée, avant que nous n’entrions ensemble. À première vue, les rideaux cachent un salon et un grand bar ovale. Bien que je sois là avant l’heure d’ouverture, le système ‘sound to light’ est déjà abondamment utilisé, tandis que les murs ornés de nombreux miroirs ajoutent à l’effet.