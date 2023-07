La Réserve, l'hôtel de luxe de Marc Coucke ouvre ses portes à Knokke

Ce lundi, Knokke inaugure la réouverture du mythique hôtel de luxe La Réserve. Racheté par Marc Coucke et Bart Versluys en 2021, il a fait l'objet d'une grande rénovation.

Ce lundi 17 juillet , l'hôtel La Réserve - fraîchement rénové - rouvre ses portes à Knokke. Cet établissement est l'un des emblèmes de la station balnéaire la plus huppée de Belgique depuis sa création, en 1949. L'hôtel a en effet vu défiler de nombreuses vedettes au cours de son histoire: du peintre René Magritte à l'actrice américaine Paris Hilton, en passant par le chanteur Jacques Brel, pour ne citer qu'eux.

Aujourd'hui, La Réserve fait peau neuve après six mois d'intenses travaux suite à son rachat par les investisseurs Marc Coucke et Bart Versluys. L'architecte Glenn Sestig est la tête pensante de cette rénovation de grande ampleur, au résultat aussi luxueux que minimaliste. Les équipes ont travaillé jour et nuit afin de pouvoir accueillir le public dès cet été.