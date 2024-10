Les hôtels où l'art et le design transforment votre séjour

Au Capella Sydney: on peut dîner sous la sculpture cinétique de Lonneke Gordijn et Ralph Nauta offre une expérience unique qui se distingue d’une salle de musée traditionnelle. © Timothy Kaye

L’Art sans musée

Les adresses présentées sont bien plus que de simples lieux où passer la nuit au cours d’un voyage: elles offrent l’occasion de découvrir des artistes déjà reconnus ou émergents, des techniques locales de tissage, de céramique et de peinture, ou même des collections privées impressionnantes.

"On pourrait aller jusqu’à les qualifier de galeries nouvelle génération", suggère son auteur, Corynne Pless. Ce dernier est artiste peintre et critique d’art pour le magazine ‘Architectural Digest’. "Alors qu’une exposition d’art classique se visite en une heure, ici, on passe la nuit dans une œuvre. Il s’agit d’une expérience immersive."

Pour admirer la fresque contemporaine qui orne le plafond voûté de la piscine du Grand Mazarin, il faudra faire une séance de dos crawlé.

Dîner dans le jardin intérieur de l’hôtel Capella à Sydney, sous la sculpture cinétique de Lonneke Gordijn et de Ralph Nauta, offre une sensation bien différente de celle ressentie dans les salles d’un musée. Il en va de même pour la Villa Palladio à Jaipur, où même les lits à baldaquin sont peints à la main. L’art devient alors une expérience totale, libérée du cadre abstrait auquel nous sommes habitués.

La casa Malca: le plaisir d’une immersion totale dans un univers artistique. © Courtesy of Casa Malca

À l’hôtel, l’art se vit d’une manière radicalement différente de celle qu’on connaît dans un musée ou une galerie. "Les clients sont dans un état d’esprit plus ouvert. Quand ils voyagent, ils veulent découvrir d’autres sources d’inspiration et d’autres cultures." Il y a davantage de disponibilité mentale pour accueillir de nouvelles impressions, car il n’y a ni urgence ni stress lié au quotidien qui les attend le lendemain ou plus tard dans la journée. Les clients se sentent également plus libres, sans gardien de musée ni galeriste pour les surveiller du coin de l’œil.

Destination à part entière

Ces hôtels élèvent l’art et le design au rang de destination à part entière. Chaque détail devient un support narratif. À Cap Karoso, sur l’île indonésienne de Sumba, la cofondatrice de l’enseigne, Evguenia Ivara, souhaite que ses clients s’imprègnent également de la culture et des traditions locales. On peut évidemment partir à la rencontre d’un vannier, mais aussi découvrir la réalisation de l’artiste Kornelis Ndapakamang, qui a tissé 65 kilos de coton indonésien sur le mur situé arrière de la réception. Cette commande rend hommage à la technique ancestrale du tissage ikat, faisant de l’hôtel le porte-parole de l’identité d’une destination.

Le Grand Mazarin à Paris: Cet hôtel musée au cœur du Marais possède plus de mille œuvres d’art. © Vincent Leroux

Contrairement aux musées, il n’y a pas de gardiens sourcilleux qui donnent l’impression d’être constamment surveillé.

Corynne Pless cite également un autre exemple: le Grand Mazarin, au cœur du Marais à Paris, qui abrite plus de mille œuvres d’art et se mue ainsi en musée à part entière. L’hôtel a été entièrement conçu par Martin Brudnizki, architecte d’intérieur américain réputé pour son maximalisme raffiné. Pour ce projet, il a fait réaliser des œuvres in situ, comme la fresque qui orne le plafond voûté de la piscine. Pour l’admirer dans toute sa splendeur, il est recommandé d’entamer une séance de dos crawlé.

Enfin, le Fife Arms, en Écosse, recèle plus de 16.000 œuvres d’art. Oui, vous avez bien lu: 16.000! Les propriétaires, Iwan et Manuela Wirth, sont des collectionneurs d’art qui possèdent également plus de 20 galeries à travers le monde sous le nom de Hauser & Wirth. L’hôtel présente même sur ses murs d’authentiques œuvres de Picasso, dont une à la réception et une deuxième dans la salle de lecture. Celui de la réception semble même détourner le regard au moment où l’on pianote son code de carte de crédit sur le terminal. Les œuvres sont accrochées sur les murs tapissés de papier peint écossais spécialement conçu pour cet espace. Les Wirth organisent pour leur clientèle des visites guidées de l’hôtel, où chaque chambre a été transformée en espace d’art par un artiste différent.

The Fife Arms en Écosse: plus de 16.000 œuvres d’art, dont d’authentiques Picasso, font de cet hôtel une expérience muséale. © Sim Canetty Clarke

La sélection de l’ouvrage est aussi pointue que les établissements raffinés qui figurent dans ces 256 pages. Ils repoussent sans sourciller les limites de la chambre d’hôtel et réinventent le concept même de musée. En effet, combien de musées connaissez-vous où l’on trouve une œuvre peinte directement sur le comptoir à l’accueil?