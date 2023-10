Norvège, Salten | Les bonnes adresses pour déconnecter

| 304 euros pour deux avec petit-déjeuner.

| www.naustholmen.com

Manshausen

À une encablure de la côte, les neuf cabines sur pilotis du Manshausen, cuirassées d’aluminium et équipées de larges baies vitrées, invitent à un face-à-face avec la nature sauvage. Chacune porte le nom d’un explorateur norvégien ou d’une expédition de Børge Ousland, le propriétaire des lieux. On conseille aux sportifs la Nordskot Traverse, randonnée vertigineuse sur une crête de montagne.

L'hôtel Manshausen propose neuf cabines sur pilotis face à la nature. © Laurent Fabre / Figarophoto

| À partir de 210 euros pour deux avec petit-déjeuner.

| www.manshausen.no

The Arctic Hideaway

À 50 minutes en bateau de Bodø, à Fleinvaer, cet ensemble de cabines au design épuré posées dans la lande n’accueille pas plus de 12 hôtes. On vient à The Arctic Hideaway pour respirer au contact de la nature et des lumières polaires. Les créatifs plébiscitent ce lieu intime qui se transforme alors en résidence artistique. Confort minimal dans les cabines, c’est un refuge arctique. L’expérience est dans la rencontre avec les autres hôtes et la faune de l’île.

Les cabines au design épuré de The Artic Hideaway forment un refuge arctique. © Pierre Wikberg

| À partir de 510 euros pour deux, pour deux nuits.

| www.thearctichideaway.com

Tranøy-vuurtoren

À Tranøy, Tranøy Lighthouse est une tour rouge plantée face à l’archipel des Lofoten. Le panorama justifie à lui seul le voyage jusqu’à ce phare tenu par Anne-Gry Jakobsen. Les vieilles maisons de gardien abritent 16 chambres et un appartement donnant sur le Vestfjord et les Lofoten. Le petit café et restaurant servent les spécialités locales (stockfish, bacalao, ragoût d’élan).

Aux abords du phare de Tranøy, de vieilles maisons de gardien abritent 16 chambres et un appartement donnant sur le Vestfjord et les Lofoten. © Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

| À partir de 115 euros la nuit en chambre double (petit déjeuner à 15 euros).

| www.tranoyfyr.no

Følvika Northern Retreat

À Sandhornøy, à deux pas de la superbe plage sauvage de Langsanden, Lill Hilde & Ola ont aménagé, en retrait du rivage rocheux, deux maisons dômes totalement transparentes qui composent le Følvika Northern Retreat. Une véritable bulle entre mer et forêt, qui donne l’impression d’être constamment dehors. Un poste d’observation tout trouvé pour contempler le soleil de minuit en été et les aurores boréales en hiver.

Au Følvika Northern Retreat, on dort dans des dômes totalement transparents - bulles entre mer et forêt. © Laurent Fabre / Figarophoto

| Compter 195 à 212 euros la nuit pour deux.

| www.northernretreat.no

Pour manger

Ohma

Ohma est simplement la table la plus urbaine et branchée de Bodø et occupe le rez-de-chaussée du Radisson Blu. Dans les assiettes, une fusion franchement réussie des cuisines nordique et asiatique: flétan au beurre miso, langoustines au basilic thai, tacos de homard au yuzu.

Le restaurant Ohma occupe le rez-de-chaussée du Radisson Blu. © Courtesy of Ohma

Bryggerikaia

La morue salée et séchée est à l’honneur au Bryggerikaia, ce restaurant du port. Sur les confortables banquettes, goûtez le stockfish grillé, la soupe de poissons, voire les moules vapeur. Aux beaux jours, on déjeune et dîne sur la grande terrasse face aux bateaux. Comptez 35 à 50 euros.

Sur le port, le restaurant Bryggerikaia fait la part belle aux produits de la mer. © Courtesy of Visit Norway

Lystpå