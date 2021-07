"Staycations": 9 endroits surprenants où séjourner en Belgique

Les "staycations", ce sont des vacances que l'on passe près de chez soi. Voici neuf adresses répondant à une nouvelle tendance qui pourrait bien durer.

Watch the Waves, Knokke, Belgique

Vue en plein écran Watch The Waves est géré par l’actrice Veerle Dobbelaere. ©almansoriphoto

CHECK-IN Ici, les vagues jouent le premier rôle: elle viennent quasiment jusque sur le seuil des baies vitrées et, une fois installé dans ce studio sur la digue, on ne peut plus les quitter des yeux. L’emplacement, face à la place du phare, est sans équivalent. Il y a de la magie dans ces quelques mètres carrés. Ce logement Airbnb est aménagé avec intelligence, car il permet de profiter de la vue sur la mer depuis le lit, le canapé et la cuisine.

GET A ROOM Ce petit studio pour deux personnes dispose d’une salle de bain et d’une kitchenette. Pourtant, il donne plutôt l’impression d’être dans une luxueuse et spacieuse chambre d’hôtel. Il est décoré dans des tons de bleu et de vert, avec des accents dorés, aux antipodes du style bohème façon Ibiza affiché par de nombreux logements à Knokke.

JOKER Watch The Waves est géré par l’actrice Veerle Dobbelaere. Le check-in est assuré par Viviane Vogels, une Knokkoise qui a travaillé dans des palaces du monde entier. Elle est joignable pour toute question, ce qui renforce l’impression d’être à l’hôtel.

CHECK-OUT À partir de 140 euros la nuit pour le studio.

Hutstuf, La Roche-en-Ardenne, Belgique

Vue en plein écran Une frontière ténue entre intérieur et extérieur. ©Dieter Van Caneghem

Vue en plein écran ©Dieter Van Caneghem

CHECK-IN Hutstuf est un concept développé par deux architectes, Francis Belaen et Toon De Keyser, qui expliquent avoir voulu redéfinir la destination de vacances traditionnelle en se remettant constamment en question et en laissant libre cours à leur créativité. Hutstuf est donc basé sur un principe simple: un séjour dans la nature, avec une frontière ténue entre intérieur et extérieur. Le design devait donner une impression de luxe: tout a été conçu dans les moindres détails et réalisé sur mesure pour offrir le plus haut niveau de finition possible.

GET A ROOM Dissimulées dans les bois, les deux cabanes en bois de La Roche-en-Ardenne longent l’Ourthe. "The Owl" et "The Fox", avec sauna sur le toit, sont parfaites pour une escapade romantique et écologique. Comme elles sont sur un terrain en pente, elles offrent une vue panoramique. Chaque cabane peut accueillir un maximum de quatre personnes, ce qui permet d’emmener les enfants.

GREEN CARD Huit itinéraires de randonnée différents, allant de 6 à 20 kilomètres, au départ de La Roche. Et le soir, rien ne vaut un petit sauna pour récupérer.

Vue en plein écran ©Dieter Van Caneghem

CHECK-OUT À partir de 175 euros la nuit pour une cabane, service non inclus.

Cabosse, Anvers, Belgique

Vue en plein écran La Guesthouse Cabosse, c'est une atmosphère coloniale mâtinée d’une touche asiatique. ©Claude Smekens

CHECK-IN Riad et Filip ont transformé cette spacieuse demeure de 1864 en une maison d’hôtes de luxe pour épicuriens. Ils ont parcouru le monde à la recherche d’objets pour décorer les chambres et les espaces communs, pour donner à la Guesthouse Cabosse une atmosphère coloniale mâtinée d’une touche asiatique. Elle dispose de quatre suites spacieuses, d’un wing-bar, d’un salon pour l’afternoon high tea et d’un spa. Immergé dans le bassin de baignade naturel, on est loin du monde.

GET A ROOM Chaque suite est placée sous le signe d’un thème particulier, avec des meubles et une décoration à l’avenant. Les suites -Queens, Askoy, Thompson et Moonwalker- disposent d’un coin salon confortable, d’un bureau, d’un lit double avec matelas Vispring et de toilettes japonaises séparées. La salle de bain est équipée d’une baignoire en marbre et d’une douche spacieuse. Le maxibar propose une large gamme de vins, bières belges, boissons fraîches et snacks.

FUN FACT Dans la suite Moonwalker, on découvrira l’authentique borsalino porté par Michael Jackson dans la comédie musicale éponyme. La suite Askoy abrite deux pièces originales de l’Askoy II, le bateau sur lequel Jacques Brel se rendit aux Marquises.

CHECK-OUT À partir de 520 euros la nuit pour deux personnes.

NE5T, Namur, Belgique

Vue en plein écran Le NE5T, à Namur, est un projet du chef et propriétaire Benoît Gersdorff et de son épouse, Christine. ©NE5T

Vue en plein écran ©NE5T

CHECK-IN Surplombant les méandres de la Meuse, à deux pas de la Citadelle, se trouve le nouveau NE5T du chef et propriétaire Benoît Gersdorff. Au terme de dix ans de rénovation, pierre par pierre, l’ancienne ferme a été transformée en hôtel et spa de luxe. "Je voulais créer un lieu qui associerait la qualité du service et le confort que mon épouse et moi avons pu rencontrer au cours de nos séjours dans les palaces du monde entier, doublé de l’accueil que l’on trouve dans une maison de famille, sans gants blancs ni queues de pie." Des dîners exquis de trois ou quatre services à base de produits locaux sont servis dans les suites (à partir de 85 euros par personne).

GET A ROOM L’hôtel, qui porte le nom de CosyNe5t, propose quatre suites et deux appartements duplex. Les suites sont soit contemporaines (Suite Terrasse), soit nostalgiques dans leur ambiance feutrée, renforcée par les murs chaulés et le bois omniprésent (Duplex Madeleine). Tout a été conçu par Christine, l’épouse du propriétaire, en collaboration avec l’architecte d’intérieur Pierre Brahy.

MASSAGES Au spa, des soins sont réalisés avec les produits de la célèbre marque Thémaé. Les massages WellNe5t sont disponibles à partir de 85 euros. Le plus prisé est le Duo Cérémonie, 3 ½ heures, 195 euros par personne.

CHECK-OUT Chambre à partir de 220 euros pour deux personnes.

La Butte aux Bois, Lanaken, Belgique

Vue en plein écran Cette noble demeure historique abrite un haut lieu de la gastronomie, doublé d’un spa éco chic. ©HUGO THOMASSEN

Vue en plein écran ©La Butte aux Bois

CHECK-IN L’affirmation manque peut-être un peu de nuance, mais on ne trouve en Belgique pratiquement aucun hôtel de luxe abritant un restaurant étoilé. Le Domaine La Butte aux Bois, à Lanaken, fait partie de ces rares exceptions. Cette noble demeure historique abrite un haut lieu de la gastronomie, doublé d’un spa éco chic. Ce Relais & Châteaux exclusif et luxueux, à l’entrée du parc national de la Haute Campine, fut érigé en 1924 pour le chevalier Lagasse de Locht et sa famille. Le restaurant Ralf Berendsen affiche deux étoiles Michelin et le nouveau restaurant Nduja by Ralf, d’inspiration italienne, ouvrira ses portes cet été.

GET A ROOM Le Domaine La Butte aux Bois est entouré d’un vaste parc. Les 59 chambres sont réparties sur trois bâtiments et chaque chambre est luxueusement aménagée. Le Manoir est au cœur de La Butte aux Bois. La Villa se trouve à une centaine de mètres du bâtiment principal, tandis que La Forêt propose de nouvelles chambres, à proximité du spa et du gym.

Vue en plein écran ©HUGO THOMASSEN

FIREWORKS Ralf Berendsen, originaire du Limbourg néerlandais, est la locomotive du restaurant Ralf Berendsen. Sa devise? "Rien n’est suffisamment bon qui ne puisse être amélioré". Voilà un repas qui pourrait se transformer en feu d’artifice culinaire.

CHECK-OUT À partir de 185 euros la nuit pour deux personnes.

Nature Bubble, Feluy, Belgique

Vue en plein écran Au-dessus de la tête se déploie, dans l’obscurité de la nuit du Hainaut, un ciel étoilé comme on en voit rarement dans notre pays. ©Gilles Charlier

Vue en plein écran ©Gilles Charlier

CHECK-IN Vivre un rêve éveillé, telle est l’idée de la Nature Bubble, l’une des adresses les plus belles, ou plutôt les plus transparentes, que l’on puisse trouver dans notre pays. On passe la nuit dans une tente sphérique transparente, dont la moitié inférieure offre toute l’intimité souhaitée. Au-dessus de la tête se déploie, dans l’obscurité de la nuit du Hainaut, un ciel étoilé comme on en voit rarement dans notre pays. Cet éco lodge a été construit à flanc de colline, sur une ancienne crête de pierre bleue, la pierre qui fait la renommée de la région. Totalement en phase avec les aspirations du moment, cet hébergement rappelle combien le temps est le plus précieux des luxes. Ce temps, on le passe ici, ne fût-ce que pour quelques heures de sauna ou un week-end sous la voûte étoilée!

GET A ROOM Literie confortable, chauffage, sauna, jacuzzi et surtout, intimité totale.

JOKER Un séjour dans la Nature Bubble s’apparente à un retour à la nature. Nul besoin d’aller chasser le mammouth ni de frotter des silex pour allumer le barbecue: il sera allumé par un pro. Le matin, un panier petit-déjeuner sera livré à pas feutrés pour ne pas réveiller les lève-tard. Quelque chose de spécial ou de personnel à célébrer? Du champagne et des pétales de rose peuvent être fournis.

CHECK-OUT À partir de 230 euros la nuit pour deux personnes.

La Cabane de Poupette, Beersel, Belgique

Vue en plein écran Une "lake house" de style nord-américain en Belgique. ©Sébastien Van de Walle

CHECK-IN Il y a des lieux que l’on ne peut partager qu’avec sa moitié. C’est le cas de La Cabane de Poupette. Parmi tous les endroits où séjourner en Belgique, elle occupe une place de choix sur la liste de ceux qui sont propices à une demande en mariage. Cette adresse n’a pas besoin d’un site web pour trouver ses clients, le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux suffisent, tout comme les blogs dédiés à l’éco chic. Décrite comme une "lake house" de style nord-américain, elle s’ouvre sur une terrasse parfaitement équipée qui invite à contempler le coucher de soleil, un verre de bon Bourgogne à la main.

GET A ROOM Le cottage au bord du lac est dans un domaine privé, ce qui garantit une détente sans restriction. Le dîner aux chandelles est servi dans l’espace-séjour, le menu suit les saisons et les envies du chef et il en va de même pour le petit déjeuner royal. Le champagne, le vin, l’eau et les boissons non alcoolisées sont inclus.

JOKER On oublie le wifi et la télévision au profit des livres et des jeux de société mis à disposition. Et on se consacre à sa moitié: sinon, pourquoi venir dans ce coin paradisiaque de Beersel?

CHECK-OUT Environ 500 euros la nuit pour deux personnes, dîner, petit déjeuner, champagne et vin compris.

Réservations uniquement via lacabanedepoupette@yandex.com

Atelier Lachaert Dhanis, Tielrode, Belgique

Vue en plein écran L’art est le point central de chaque pièce. En plus de leurs créations. ©Franziska Krieck

Vue en plein écran ©Franziska Krieck

CHECK-IN Le duo d’artistes Sofie Lachaert et Luc Dhanis gère une pension de famille dans un chantier naval reconverti à Tielrode, où ils vivent et travaillent. Ici, l’art est le point central de chaque pièce. En plus de leurs créations, ils exposent une collection d’objets signés de Maarten Van Severen, Thierry De Cordier et d’autres.

GET A ROOM Tout comme l’art et le design se confondent dans leur œuvre, l’imagination et la réalité fusionnent dans cette suite, entre pièces insolites et effets en trompe-l’œil. Les meubles disparaissent dans les murs, les armoires flottent au-dessus du sol et les assiettes servent de miroir. Le confort a également été pris en compte: lits Auping avec matelas orthopédiques et linge de qualité. Le petit-déjeuner régional est accompagné d’un masque conçu par le couple d’artistes.

STAYCATION Un village de la région du Waasland n’est pas une destination attrayante pour un week-end. Pourtant, le couple propose une belle liste d’incontournables, des pistes cyclables dans la réserve naturelle environnante aux promenades le long des vasières et des marais salants de l’Escaut, en passant par la balade en bateau-bus au cœur d’Anvers.

Vue en plein écran ©Franziska Krieck

CHECK-OUT À partir de 230 euros la nuit pour deux personnes.

Boulevard Leopold, Belgique

Vue en plein écran Un B&B patrimonial du XIXe siècle au cœur du quartier juif. ©Boulevard Leopold

Vue en plein écran

CHECK-IN Boulevard Leopold affiche une opulence réfléchie, composée avec un goût très sûr, sans le moindre élément superflu, ce qui fait que l’on n’a pas l’impression de passer la nuit dans un musée, mais dans un lieu le charme.

GET A ROOM No-nonsense, un brin de romantisme, le confort, la discrétion et la gloire du passé: les trois chambres et les deux suites ne sont pas seulement majestueuses, mais aussi équipées de toutes les commodités et de tout le confort modernes. Les couleurs varient du cuivre au vieux rose, sauf la Rooftop Suite qui joue sur le noir et blanc. Et on ne se lasse pas d’admirer les nombreux bibelots qui décorent les pièces.

WILD CARD Depuis dix ans, ce quartier d’Anvers est en pleine effervescence: PAKT, brasserie De Koninck, boutiques et restaurants de Zurenborg et des environs de la Cogels-Osylei.

Vue en plein écran