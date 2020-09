Interdiction de TikTok aux USA: audience ce dimanche matin

Fait rare, ce dimanche matin, un juge fédéral a programmé une audience pour décider si les États-Unis peuvent interdire Tik Tok, la très populaire application de partage de vidéos [qui comptabilise 19 millions d'abonnés aux USA]. ByteDance Ltd., le propriétaire chinois de TikTok, a demandé au tribunal de bloquer cette interdiction, qui devrait entrer en vigueur dimanche, à minuit, alors même que la société sollicitait l'approbation du gouvernement U.S. pour la vente d'une participation dans ses opérations américaines à Oracle Corp. et Walmart Inc. sous la pression du président Donald Trump.