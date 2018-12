La revue 2018 de YouTube devient la vidéo la plus detestée sur YouTube

Tous les ans, YouTube publie en fin d’année une vidéo qui reprend les moments forts des douze derniers mois vus à travers le prisme de sa plateforme. Sauf que le "rewind 2018" n’a pas convaincu. Au point de devenir la vidéo la plus détestée du service avec plus de 13 millions de "je n’aime pas" pour 2,3 millions de "j’aime" en dix jours.

YouTube détrône ainsi Justin Bieber et le clip de son tube “Baby” sorti en 2010. Le chanteur canadien avait récolté dix millions de "dislikes" en huit ans. La vidéo de YouTube n’aura eu besoin que d’un peu plus d’une semaine pour dépasser ce score peu enviable.

Du côté de YouTube, on admet l’échec. "Détrôner Baby de Justin Bieber n’était pas exactement notre objectif", a reconnu un représentant de YouTube auprès de nos confrères américains de The Verge .

"Les YouTubers, les créateurs et l’audience voient YouTube d’une certaine manière et YouTube se voit d’une manière totalement différente", a expliqué Marques Brown, YouTubeur aux 7 millions d’abonnés, dans une vidéo.

The Problem with YouTube Rewind!

Entre plateforme policée et fréquentable pour les annonceurs et lieu d’expression parfois chaotique, le service vidéo de Google va devoir choisir et surtout faire en sorte de ne plus s’aliéner sa communauté.