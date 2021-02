Le Super Bowl en mode "prudence" cette année

Au terme d'une saison de tous les défis , posés par la pandémie de coronavirus et relevés sans trop de dommage au cours des cinq mois de compétition passés -une poignée de matches reportés, quelques joueurs testés positifs-, l'épilogue de ce dimanche, à partir de 18h30 heure locale (soit 00h30 ce lundi, heure belge ), apparaît comme la meilleure publicité possible pour la Ligue professionnelle de football américain (NFL), avec ce duel intergénérationnel entre le plus grand quarterback de tous les temps et celui qui compte lui disputer son statut.

Brady va disputer à 43 ans son 10e Super Bowl et vise un 7e sacre personnel, après les six obtenus avec New England Patriots, club qu'il a quitté en début de saison après vingt ans. Il va tenter de mener les Buccaneers à un deuxième sacre, après celui de 2002. Peu importe le résultat, Brady écrira de toute manière l'histoire de son sport: à 43 ans et 188 jours, il sera le plus vieux joueur à disputer un Super Bowl.