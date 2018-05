Les paris sur matches virtuels sont autorisés

L’arrêté royal ajoutant les paris sur des matches virtuels à la liste des jeux de hasard autorisés en Belgique vient d’être publié et d’entrer en vigueur. Derby (Ladbrokes Coral) peut à nouveau offrir ce jeu à ses clients – et a recommencé à le faire. Ses rivaux pourront s’y lancer aussi désormais.

Le texte est entré en vigueur ce mercredi 9 mai, jour de sa publication au Moniteur. Une bonne nouvelle pour Derby, la filiale du groupe Ladbrokes Coral qui avait été le premier opérateur à lancer des paris sur matches virtuels en Belgique, mais qui avait dû en suspendre l’exploitation le 3 avril dernier, suite à diverses actions en justice intentées contre cette situation par des opérateurs concurrents. Et sans doute une bonne nouvelle, précisément, pour ses concurrents , puisque désormais les règles du jeu sont claires et que tout exploitant de paris intéressé pourra se lancer dans la brèche…

Jugements et suspension

Conditions

• Ils ne pourront être exploités que par les titulaires d’une licence de classe F1, autrement dit les opérateurs de paris.

• Le logiciel du serveur et les terminaux dans les établissements de paris devront être agréés par la Commission des jeux de hasard.

• Le serveur devra être situé en Belgique; il pourra néanmoins être situé à l’étranger sous conditions et moyennant une expertise préalable effectuée par le régulateur.

• Chaque joueur devra être clairement informé du caractère virtuel de l’événement sportif concerné.

• Dans le souci d’éviter toute confusion, et notamment que des joueurs parient en fonction de leurs connaissances du sport en en escomptant un profit, il sera interdit de faire référence à des noms de joueurs ou d’équipes existants, de même qu’à des concours ou compétitions existantes. Il devra toutefois bien s’agir de sports réels: les paris virtuels restent interdits sur des compétitions organisées dans le cadre de jeux vidéo (ce qu’on appelle " e-sport "). Chaque agence de paris ne pourra pas affecter plus de deux terminaux à ce type de jeux et ce, sans augmenter le nombre d’appareils par établissement.

• La règle de la perte horaire maximale sera d’application: elle est fixée à 12,50 euros par heure.